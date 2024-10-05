В воскресенье местами пройдут дожди

Также прогнозируется частичная облачность. Будет дуть слабый ветер, а максимальная температура воздуха составит от +11 до +14 градусов.

В Риге в течение дня погода будет сухой, ветер - слабым. Воздух прогреется до +12...+14 градусов.

06.10. Daļēji mākoņainas debesis, naktī vietām ziemeļos neliels lietus. No nakts otrās puses atsevišķos rajonos veidosies migla, kas saglabāsies arī priekšpusdienā. Vējš būs lēns. Gaisa temperatūra naktī -2…+3°, vietām piekrastes rajonos +4…+7°, dienā +11…+14°. pic.twitter.com/WPRDMAjbRV — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) October 5, 2024

Галерея: В Риге начинается рассадка городских лугов

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