Сб, 5.10.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova

В воскресенье местами пройдут дожди

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Дождь в Риге
Дождь в Риге Фото: Evija Trifanova/LETA

По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в воскресенье в стране местами ожидается кратковременный дождь.

Также прогнозируется частичная облачность. Будет дуть слабый ветер, а максимальная температура воздуха составит от +11 до +14 градусов.

В Риге в течение дня погода будет сухой, ветер - слабым. Воздух прогреется до +12...+14 градусов.

Галерея: В Риге начинается рассадка городских лугов

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх