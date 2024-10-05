Трамп в ходе мероприятия предвыборной кампании в штате Северная Каролина сослался на вопрос, который на этой неделе задали президенту США Джо Байдену, о возможности того, что Израиль может атаковать иранскую ядерную программу.

"У него спросили - что вы думаете про Иран, вы бы нанесли удар по Ирану? И он ответил - если бы только это не был удар по ядерным объектом. Вы же хотели бы нанести удар по ним, разве нет?" - сказал Трамп на мероприятии.

Репортеры в среду спросили у Байдена, поддержал бы он удары по ядерным объектам Ирана, и он ответил, что "ответ - нет".

"Мы обсуждали с израильтянами, что они будут делать", - сказал президент США, добавив, что все страны G7 согласны с тем, что у Израиля "есть право на ответ, но они должны реагировать соразмерно".

"Я думаю, он считает неправильно, - сказал в пятницу Трамп, отвечая на вопрос участника мероприятия. - Разве это не то, по чему вы должны ударить? Ядерное оружие - среди самых больших рисков, что у нас есть".

"Когда ему задали этот вопрос, ответ должен быть таким - сначала нанести удар по ядерным объектам и потом уже тревожиться по поводу всего остального", - добавил Трамп.

Трамп, соперницей на выборах которого является вице-президент Камала Харрис, мало говорил о новом обострении ситуации на Ближнем Востоке. Однако на этой неделе он выступил с сообщением, в котором заявил, что Байден и Харрис несут ответственность за этот кризис.

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