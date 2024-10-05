Перед вами не рецензия, в строгом смысле этого слова, на новую книгу Сергея Радченко "Править миром: Холодная война и претензии Кремля на глобальную власть". Скорее, это приглашение поискать в этой книге свежую оценку источников российского внешнеполитического поведения, аналогичную знаменитой оценке "источников советского поведения", которую дал в 1947 году американский дипломат Джордж Кеннан. Сосредоточившись на логике, которая определяла внешнеполитические решения советского руководства, Радченко надеется пролить свет на кровавые попытки президента России Владимира Путина восстановить статус России как великой державы, равной США.

Советских лидеров – от Иосифа Сталина до Михаила Горбачёва – объединяло с Путиным желание "великодержавного" престижа. Леонид Брежнев, пришедший на смену Никите Хрущёву в 1964 году, воображал себе мир, которым "совместно управляют" СССР и США, уважающие друг друга как "равных". Как объясняет Радченко, на бумаге США соглашались на равные отношения, однако Советы чувствовали, будто их "ставят в унизительную позицию преступников, которых поучает тот, кто, по правде говоря, тоже далеко не безупречен".