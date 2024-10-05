Зеленский в Сумах представил свой "план победы" над Россией

Между тем по данным Сумской ОВА, в течение 4 октября область была обстреляна россиянами около пятидесяти раз. В общей сложности было зафиксировано 84 взрыва. По имеющимся данным, один человек был ранен.

Одним из пунктов программы визита Зеленского стало вручение наград солдатам 82-й бригады, дислоцированной в соседней Курской области РФ. "Очень важно понимать, что Курская операция - это реальный стратегический вопрос, который побуждает партнеров поддерживать Украину", - подчеркнул он, добавив, что такое давление на Россию было необходимо для "справедливого" окончания войны.

"План победы" Киева "не впечатлил" администрацию Байдена

Представленный в Белом доме президентом Украины "план победы" не впечатлил администрацию президента США Джо Байдена, сообщала 25 сентября газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Белом доме. "Этот план не предлагает всеобъемлющей стратегии. Я не впечатлен, там не так много нового", - цитирует издание слова высокопоставленного американского чиновника.

Источники WSJ в Госдепартаменте США отметили, что в "плане победы" лучше всего прописана часть, касающаяся просьб об оружии и снятии запрета на применение дальнобойных ракет по территории России.

Что же касается политических реформ и поддержки экономики, то, по мнению американских и европейских чиновников, в этой части значительно меньше конкретики. При этом, отмечает WSJ, в Белом доме надеялись услышать от Киева что-то конкретное, что администрация Байдена могла бы поддержать за оставшиеся четыре месяца у власти.

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