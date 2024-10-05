Главное за 5 октября Рост цен на топливо, Зеленский представил "план победы" и Апинис стал жертвой воров

Интересное чтиво:

Пару недель назад Латвия узнала о вопиющем случае растраты денег, чтобы не сказать - разворовывания. Министерство земледелия просто взяло и выбросило на ветер три миллиона. И на самом деле не на ветер, а в карман семьи члена партии. Я целенаправленно ждал и наблюдал - как долго, интересно, это событие сможет удерживать внимание и интерес общества?

Ничто не заканчивается на том, что Государственное агентство занятости (NVA) предоставило вам статус безработного. Как раз наоборот - все только начинается. Быть в поисках работы - это все равно что играть в видеоигру на нескольких уровнях. Вас может выкинуть из игры в любой момент.

Среди детей появилась новая тенденция - они идентифицируют себя как кота или собаку. В частности, дети изображают, что они - коты или собаки, иногда они и лают, едят кошачий корм и мяукают. Однако родителей тревожит новое занятие детей, сообщает передача Bez Tabu.