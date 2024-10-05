Вспоминаем события этой субботы. В Риге выросли цены на топливо, в Алуксненском крае полиция провела загадочную операцию, а чиновники пообещали поговорить с семейными врачами, у которых мало пациентов привиты от различных болезней. Об этих и других новостях субботы, 5 октября, читайте в традиционной подборке от RUS TVNET.
Главное за 5 октября ⟩ Рост цен на топливо, Зеленский представил "план победы" и Апинис стал жертвой воров
Новости Латвии:
На прошедшей рабочей неделе в Риге цены на топливо выросли, а в Таллинне и Вильнюсе изменения были минимальными, свидетельствуют данные агентства LETA.
Государственный совет по иммунизации обобщит данные о практиках семейных врачей с низким охватом пациентов вакцинацией, чтобы провести с ними переговоры, сообщили агентству LETA в совете.
Днем 3 октября к школе в Пурвциемсе съехались оперативные службы. Была получена информация, что на территории образовательного учреждения находится вооруженный мужчина, который угрожал ученикам. Выяснять подробности случившегося отправилась передача Degpunktā.
В Зиемерской волости Алуксненского края местные жители заметили на складе активную работу полиции, однако до сих пор стражи порядка не предоставили более подробную информацию о своих действиях. "Угрозы нет и для тревоги нет оснований", - сообщает в субботу, 5 октября, передача Dienas ziņas Латвийского радио со ссылкой на предоставленную полицией информацию.
Частный дом в волости Бирзгалес посетили воры, которые, скорее всего, еще до этого тщательно исследовали территорию. Соседcкие камеры видеонаблюдения зафиксировали движения чужаков в полночь. Злоумышленники под прикрытием темноты и дождя вывезли технику на несколько десятков тысяч, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
Латвийский спортсмен Денис Васильев в субботу, 5 октября, занял второе место в произвольной программе на соревнованиях Международного союза конькобежцев (ISU) по фигурному катанию "Шанхай Трофи" в Китае, а также стал вторым в общем зачете.
Хотя изначально Большую выставку грибов планировалось провести в середине сентября, из-за неблагоприятных погодных условий для роста грибов ее перенесли. Но хорошее со временем приходит. TVNET+ отправился на мероприятие, чтобы каждый, кто хочет посмотреть выставку, но не может прийти лично, смог увидеть хотя бы часть ее.
За рубежом:
Министерство иностранных дел прокомментировало Rus.Postimees сообщения российских правоохранительных органов об аресте в Санкт-Петербурге владельца одной из таллиннских стоматологических клиник, сообщает Rus.Postimees.
В ходе визита в приграничную область Украины президент Зеленский заявил, что цель его плана состоит в принуждении РФ сесть за стол переговоров. Основными темами визита были усиление ПВО и защита энергетических объектов.
В оккупированной Россией части Донецкой области Украины в четверг, 3 октября, были убиты более 20 солдат, в том числе шесть северокорейских офицеров, сообщает украинское издание Kyiv Post со ссылкой на источники в украинской разведке.
Этим летом в центре Таллинна произошло кровавое убийство: в ночь на 13 июля на трамвайной остановке на бульваре Мере 34-летний Александр получил смертельный удар ножом в печень, пишет Rus.Postimees.
В Англии женщина по возвращению домой столкнулась с довольно необычной ситуацией. Она констатировала, что во время ее отсутствие в дом пробрался злоумышленник, который среди прочего во время своего визита развесил ее белье, разложил по полкам продукты и приготовил на плите еду, сообщает портал Apollo.lv со ссылкой на ВВС.
Интересное чтиво:
Пару недель назад Латвия узнала о вопиющем случае растраты денег, чтобы не сказать - разворовывания. Министерство земледелия просто взяло и выбросило на ветер три миллиона. И на самом деле не на ветер, а в карман семьи члена партии. Я целенаправленно ждал и наблюдал - как долго, интересно, это событие сможет удерживать внимание и интерес общества?
Ничто не заканчивается на том, что Государственное агентство занятости (NVA) предоставило вам статус безработного. Как раз наоборот - все только начинается. Быть в поисках работы - это все равно что играть в видеоигру на нескольких уровнях. Вас может выкинуть из игры в любой момент.
Среди детей появилась новая тенденция - они идентифицируют себя как кота или собаку. В частности, дети изображают, что они - коты или собаки, иногда они и лают, едят кошачий корм и мяукают. Однако родителей тревожит новое занятие детей, сообщает передача Bez Tabu.
Несмотря на судебные делопроизводства и строительные неурядицы, в сентябре этого года в Саласпилсе наконец-то открылся самый современный детский сад в Латвии, на строительство которого было потрачено более 8 миллионов евро. Присутствие природы здесь витает на каждом углу, и не зря, так как это двухэтажное здание построено полностью из дерева. Это жемчужина архитектуры, о которой уже многие сказали: "Это действительно реализовано в Латвии? Потому что выглядит как в Скандинавии!".
Историк моды и бывший ведущий программы "Модный приговор" на российском Первом канале Александр Васильев рассказал, что передачу закрыли в самое первое утро, когда началось вторжение России в Украину, решив, что она не актуальна, в том числе в плане идеологии. Когда же ее решили возобновить, выбор ведущего осложнился из-за запрета на пропаганду ЛГБТ.
Перед вами не рецензия, в строгом смысле этого слова, на новую книгу Сергея Радченко "Править миром: Холодная война и претензии Кремля на глобальную власть". Скорее, это приглашение поискать в этой книге свежую оценку источников российского внешнеполитического поведения, аналогичную знаменитой оценке "источников советского поведения", которую дал в 1947 году американский дипломат Джордж Кеннан. Сосредоточившись на логике, которая определяла внешнеполитические решения советского руководства, Радченко надеется пролить свет на кровавые попытки президента России Владимира Путина восстановить статус России как великой державы, равной США.
Один из главных скандалов западного шоу-бизнеса последнего времени - арест рэпера Пи Дидди и слухи о его секс-вечеринках с участием главных американских звезд, совращении несовершеннолетних и заказных убийствах. Что в этой истории факт, что - домыслы, а что - неприкрытая фантазия, будем разбираться в этой статье.
Новое исследование показывает, что существует высокий спрос на профессионалов, необходимых для функционирования общества.
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