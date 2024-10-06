В 2024 году в Латвии было обнаружено несколько учреждений, предоставляющих медицинские услуги без необходимого разрешения, и предоставление этих услуг было прекращено, свидетельствует информация в базе данных Инспекции здравоохранения.
Инспекция здравоохранения закрыла восемь учреждений, предоставлявших медуслуги без разрешения
На основании нарушения Закона о медицинской помощи, т.е. оказания услуг в учреждениях, не зарегистрированных в реестре медицинских учреждений, была приостановлена деятельность восьми заведений. Кроме того, в двух из этих заведений услуги по лечению оказывались лицами, не зарегистрированными в реестре практикующих врачей и вспомогательных медицинских работников.
Во всех случаях услуги оказывались в Риге или ее окрестностях.
Например, зарегистрированный акупунктурист и арт-терапевт оказывали услуги в заведениях, не зарегистрированных в реестре медицинских учреждений.
Также в двух случаях люди выполняли инъекции ботулотоксина, хотя не были зарегистрированы в Реестре практикующих врачей и лиц, оказывающих медицинскую помощь.
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