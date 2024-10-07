Модельер Давидс оказался родственником популярных блогеров

Как сообщает Kas Jauns, старший брат Давида Агрис Мартинсонс является отцом Жюстины и Мадары Мартинсоне, популярных кулинарных блогеров с никами Jushka Patrushka и Madara Martini.



Давидс не скрывает, что когда-то относился несерьезно к их "инфлюэнсерской деятельности", но теперь часто советуется с Мадарой, как лучше создавать контент.