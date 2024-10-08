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"Россия не сохранится из-за своих пороков": первый лидер современной Литвы ответил россиянам и лидерам ЕС

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Председатель Китая Си Цзиньпин смотрит на Путина сверху вниз в Санкт-Петербурге в 2019 году. Витаутас Ландсбергис, первый лидер Литвы после восстановления ее независимости, уверен, что часть России будет оккупирована Китаем, а Европа должна перестать бояться Путина. Об этом 92-летний ветеран борьбы стран Балтии за независимость говорил на Форуме Свободной России, который прошел 5 октября 2024 года в Вильнюсе.
Председатель Китая Си Цзиньпин смотрит на Путина сверху вниз в Санкт-Петербурге в 2019 году. Витаутас Ландсбергис, первый лидер Литвы после восстановления ее независимости, уверен, что часть России будет оккупирована Китаем, а Европа должна перестать бояться Путина. Об этом 92-летний ветеран борьбы стран Балтии за независимость говорил на Форуме Свободной России, который прошел 5 октября 2024 года в Вильнюсе. Фото: Reuters / Scanpix

5 октября в Вильнюсе прошел XIII Форум Свободной России. Десятки антипутинских активистов, экспертов, политологов обсудили нынешний этап большой европейской войны, выразив поддержку россиянам, которые с оружием в руках сражаются за независимость Украины и против российской агрессии. На Форум ненадолго заглянул Витаутас Ландсбергис, первый лидер Литвы после восстановления ее независимости от СССР. Несмотря на только что перенесенную операцию, 92-летний профессор произнес речь, на которую собравшиеся не решились отвечать, сообщает Rus.Postimees.

Витаутасу Ландсбергису, который является дедом действующего министра иностранных дел Литвы, дали слово во время дискуссии "Новый мировой порядок. Альянс демократий и сговор криминальных диктатур в XXI веке", в которой приняли участие депутат Рийгикогу от "Партии реформ" Ээрик-Нийлес Кроссь, сооснователь Форума свободной России Гарри Каспаров и депутат Верховной Рады Украины Олег Дунда. Ландсбергис говорил прямо из зала, сидя в первом ряду в военной кепке с гербом Украины.

Витаутас Ландсбергис выступает на Форуме Свободной России, 5 октября 2024 года, Вильнюс, Литва.
Витаутас Ландсбергис выступает на Форуме Свободной России, 5 октября 2024 года, Вильнюс, Литва. Фото: Форум свободной России
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