5 октября в Вильнюсе прошел XIII Форум Свободной России. Десятки антипутинских активистов, экспертов, политологов обсудили нынешний этап большой европейской войны, выразив поддержку россиянам, которые с оружием в руках сражаются за независимость Украины и против российской агрессии. На Форум ненадолго заглянул Витаутас Ландсбергис, первый лидер Литвы после восстановления ее независимости от СССР. Несмотря на только что перенесенную операцию, 92-летний профессор произнес речь, на которую собравшиеся не решились отвечать, сообщает Rus.Postimees.
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"Россия не сохранится из-за своих пороков": первый лидер современной Литвы ответил россиянам и лидерам ЕС
Витаутасу Ландсбергису, который является дедом действующего министра иностранных дел Литвы, дали слово во время дискуссии "Новый мировой порядок. Альянс демократий и сговор криминальных диктатур в XXI веке", в которой приняли участие депутат Рийгикогу от "Партии реформ" Ээрик-Нийлес Кроссь, сооснователь Форума свободной России Гарри Каспаров и депутат Верховной Рады Украины Олег Дунда. Ландсбергис говорил прямо из зала, сидя в первом ряду в военной кепке с гербом Украины.