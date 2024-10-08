Вт, 8.10.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs

Видео ГУР: Украина вывела из строя минный тральщик Балтийского флота РФ

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото: Ekrānuzņēmums no video.

В ходе операции бойцы Главного управления разведки Украины (ГУР) вывели из строя минный тральщик Балтийского флота Вооруженных сил России, сообщают украинские СМИ.

"В ходе операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины из эксплуатации выведен минный тральщик Балтийского флота Вооруженных сил России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что минный тральщик серьезно поврежден.

После произошедшего кораблю необходим ремонт, однако это может стать серьезной проблемой для морских сил РФ, так как двигатели М-503 весьма дефицитны. Кроме того, ремонт основного оборудования корабля технически сложен и дорог.

Кроме того, по данным ГУР, это уже второй корабль Балтийского флота России, получивший повреждения за последние полгода.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх