В ходе операции бойцы Главного управления разведки Украины (ГУР) вывели из строя минный тральщик Балтийского флота Вооруженных сил России, сообщают украинские СМИ.
Видео ⟩ ГУР: Украина вывела из строя минный тральщик Балтийского флота РФ
"В ходе операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины из эксплуатации выведен минный тральщик Балтийского флота Вооруженных сил России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что минный тральщик серьезно поврежден.
После произошедшего кораблю необходим ремонт, однако это может стать серьезной проблемой для морских сил РФ, так как двигатели М-503 весьма дефицитны. Кроме того, ремонт основного оборудования корабля технически сложен и дорог.
У ході операції бійці Головного управління розвідки України вивели з ладу тральщик Балтійського флоту ЗС РФ "Олександр Обухов"— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 7, 2024
Відео: ГУР pic.twitter.com/XPADEnq0Jd
Кроме того, по данным ГУР, это уже второй корабль Балтийского флота России, получивший повреждения за последние полгода.
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