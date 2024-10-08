Видео ГУР: Украина вывела из строя минный тральщик Балтийского флота РФ

"В ходе операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины из эксплуатации выведен минный тральщик Балтийского флота Вооруженных сил России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что минный тральщик серьезно поврежден.

После произошедшего кораблю необходим ремонт, однако это может стать серьезной проблемой для морских сил РФ, так как двигатели М-503 весьма дефицитны. Кроме того, ремонт основного оборудования корабля технически сложен и дорог.

У ході операції бійці Головного управління розвідки України вивели з ладу тральщик Балтійського флоту ЗС РФ "Олександр Обухов"



Відео: ГУР pic.twitter.com/XPADEnq0Jd — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 7, 2024

Кроме того, по данным ГУР, это уже второй корабль Балтийского флота России, получивший повреждения за последние полгода.

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