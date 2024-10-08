Мы вроде бы живем в цивилизованном государстве, не так ли? Но можете ли вы поверить в то, что за организацию незаконного пересечения границы группой лиц в этой цивилизованной стране полагается наказание? Человек просто по доброте душевной хотел помочь гражданам другой страны, оказавшимся в трудной ситуации, которые хотели получить убежище здесь. В чем проблема?

Законного способа сделать это не было, поэтому хорошему человеку пришлось искать альтернативные пути спасения оказавшихся в трудной ситуации людей. Да, на бумаге это незаконно, но подумайте же об этих бедных людях, которые ищут убежища. У спасителя просто большое сердце, отнеситесь с пониманием!

Я, конечно, имею в виду случай,, когда в Аугшдаугавском крае пограничники остановили автомобиль марки Peugeot 307. Им управляли гражданин Шри-Ланки с другом, у обоих был вид на жительство, а в салоне автомобиля находились еще шесть человек азиатского происхождения без проездных документов, действующих виз и видов на жительство.

Люди просто пытались помочь попавшим в беду иностранцам, что же в этом плохого? Прямо как в тот раз, когда какой-то хороший человек в Краславском крае в оборудованном в фургоне грузовика тайнике пытался провезти через границу Латвии 24 человека африканского происхождения. Этим спасителям нужно дать Нобелевские премии мира, а мы их судим.

Такое уже не звучит так красиво, как сделанное Иевой Раубишко, не правда ли? Если кто-то в этот момент начнет кричать, что это совершенно несравнимые вещи, то могу успокоить - мне тоже не кажется, что это абсолютно одно и то же.