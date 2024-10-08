Литовец выиграл самую большую в истории стран Балтии сумму в лотерею

Компания Olifėja, занимающаяся организацией лотерей, сообщила, что с помощью лотерейного билета, купленного в городе Кедайняй в центральной части Литвы, было выиграно 80,89 млн евро, информирует телекомпания LRT.

Билет лотереи Eurojackpot был куплен в продуктовом магазине Norfa на улице Басанавичуса. Однако пока неизвестно, родом ли сам победитель также из Кедайняя. Сумма выигрыша почти достигает годового бюджета города с населением более 23 000 человек, составляющего чуть более 100 млн евро, сообщает издание 15min.lt.

"Победитель связался с нами. Ждем его в офисе на этой неделе, тогда у нас будет больше информации", - сообщил LRT заместитель генерального директора Olifėja Донатас Казлаускас, не раскрывая личности счастливчика, выигравшего такую невероятную сумму в лотерею. По словам Казлаускаса, вероятность выиграть джекпот в лотерее составляет один к ста миллионам.

По данным компании, это крупнейший лотерейный выигрыш в истории не только Литвы, но и всего Балтийского региона. Предыдущий рекорд Литвы по выигрышу в лотерею датируется 2022 годом, когда один человек стал богаче на 24 млн евро.

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