Назван обладатель крупнейшего в истории Латвии выигрыша Eurojackpot

Счастливчик хочет сохранить полную анонимность, однако он с удовольствием рассказал о моменте выигрыша. Радостную новость он узнал на следующий день после розыгрыша. "Пришел домой, посмотрел в телефоне выигравшие числа и начал сравнивать с купленным билетом. Смотрю один раз, потом еще и еще". Потребовалось время, чтобы поверить, что числа действительно совпадают.

"Был небольшой мандраж, - признается он. - Часто такие случаи не происходят. В целом - хорошие ощущения. Не знаю, заслужил ли я это, но жизнь покажет". Мужчина отмечает, что сейчас чувствует облегчение, однако еще не думал, как потратит выигрыш. До сих пор он играл в лотереи время от времени, но теперь говорит, что прекратит: "В дальнейшем в лотереях я вряд ли буду участвовать".

Латвия присоединилась к лотерее Eurojackpot в 2013 году. Это лотерея, совместно организованная национальными лотерейными компаниями 18 стран - Чехии, Дании, Хорватии, Эстонии, Финляндии, Германии, Венгрии, Исландии, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Словакии, Словении, Испании, Швеции и Польши.

Закон о подоходном налоге с физических лиц предусматривает, что победитель должен заплатить подоходный налог с выигрышей в лотерею, превышающих 3000 евро. Сумма уплаченного подоходного налога поступает как в государственный бюджет, так и в бюджет самоуправления, где был объявлен победитель. Победитель Eurojackpot получит на свой банковский счет более 500 000 евро.

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