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Фото Операция по задержанию мигрантов: задержаны 46 мигрантов, несколько пострадали во время погони

Обновлено 8 октября 2024, 18:30
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Фото: Valsts policija

Сегодня утром, 8 октября, Госполиция в сотрудничестве с Государственной погранохраной в ходе напряженной операции, объявив специальный план "Перехват", осуществляя непрерывное преследование от границы Латвии и Беларуси, задержала 46 нелегальных мигрантов и двух перевозчиков, которые для преступных действий использовали автомобиль, своей расцветкой имитирующий машины полиции, и дублированным номером транспортного средства, сообщили TVNET в отделе общественных отношений Государственной полиции.

Государственная пограничная охрана при мониторинге приграничных регионов заметила поддельное транспортное средство Госполиции, на котором, возможно, перевозились нарушители границы. Транспортное средство было оснащено не только трафаретом и проблесковыми маячками, но и поддельным государственным номерным знаком, принадлежавшим настоящему полицейскому автомобилю.

Эта информация сразу же была передана Госполиции, которая запустила план "Перехват" в нескольких регионах и начала поиски.

Вскоре полиция заметила упомянутое транспортное средство и начала погоню, которая продолжалась около часа от поселения Laši в Екабпилсском крае до Стабурагской волости Айзкраукльского края. Правоохранители при помощи специальных световых и звуковых сигналов оперативных транспортных средств отдавали неоднократные распоряжения возможным преступникам остановить указанное транспортное средство, однако водитель не реагировал. Микроавтобус удалось остановить, только прострелив ему шины.

В ходе событий двое нелегальных мигрантов получили огнестрельные ранения, и сейчас находятся в медучреждении в стабильном состоянии. Жизненно важные органы не были затронуты. А еще одному потребовалась медицинская помощь в связи с ухудшением здоровья.

В ходе операции одного из возможных перевозчиков удалось сразу задержать, а второй пассажир бросился бежать. Человеку удалось прятаться в лесу в течение нескольких часов примерно в 6 км от брошенного транспортного средства. Там он ждал такси, на котором намеревался продолжить путь. Однако далеко уйти не удалось, так как оперативники Латгальского регионального управления, проводя оперативно-розыскные мероприятия, заметили припаркованное в подозрительном месте такси и идущего к нему из леса мужчину, который был похож на разыскиваемое лицо. Мужчину там же задержали.

"Это можно считать серьезным случаем с той точки зрения, что использовался поддельный полицейский автомобиль, перевозчики так или иначе выдавали себя за государственных должностных лиц, и их агрессивная езда угрожала другим участникам движения. Такие действия - большая наглость", - подчеркнул начальник погранохраны.

По словам Пуятса, вся восточная граница страны не охраняется стопроцентно, и "отдельным иммигрантам" все же удается попасть в Латвию.

"Несмотря на то, что в укрепление восточной границы страны вложены большие ресурсы, к каждому дереву пограничника приставить невозможно, к тому же до конца не завершена вся технологическая инфраструктура на границе", - сказал Пуятс.

Он подчеркнул, что последние три дня на границе с Беларусью вновь возросло давление нелегальной иммиграции. В то же время наблюдается снижение усилий иммигрантов по пересечению белорусско-польской границы, в связи с чем эти люди вновь могут быть направлены в Латвию в аналогичной ситуации, как в прошлом году. "Они могли бы к началу зимы больше стараться, чтобы попасть в Латвию, так как объективно в зимних условиях передвижение затруднено", - подчеркнул Пуятс.

В Службе неотложной медицинской помощи (NMPD) агентству LETA сообщили, что сегодня в происшествии в Стабурагской волости были задействованы три бригады медиков NMPD. На месте происшествия они обследовали семь человек, трое из которых затем были доставлены в медицинское учреждение.

Во вторник на пресс-конференции после заседания правительства премьер-министр Эвика Силиня отметила, что это задержание подтверждает, что вложения в государственную безопасность чрезвычайно важны и в нынешней ситуации являются приоритетом бюджета.

Премьер отметила, что это вопрос общей безопасности Евросоюза, и выразила благодарность службам внутренних дел.

Фото: Valsts policija

Жителей призывают сообщать о подозрительных лицах по номеру телефона 112. Если вы увидели подозрительных людей, стражи порядка призывают к ним не приближаться!

Фото: Valsts policija

В понедельник Государственная пограничная охрана предотвратила 37 попыток нелегального пересечения латвийско-белорусской границы, сообщили в погранохране.

Всего в этом году было предотвращено 4614 попыток нелегального пересечения государственной границы, а 18 лицам позволено остаться на территории Латвии по гуманитарным причинам.

Правительство недавно решило продлить до 31 декабря режим усиленной пограничной охраны на границе с Беларусью. Ранее такой режим был установлен до 12 сентября.

Усиленный режим действует в Лудзе и Лудзенском крае, Краславе и Краславском крае, Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе и Каунатской волости Резекненского края.

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