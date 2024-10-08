Сегодня утром, 8 октября, Госполиция в сотрудничестве с Государственной погранохраной в ходе напряженной операции, объявив специальный план "Перехват", осуществляя непрерывное преследование от границы Латвии и Беларуси, задержала 46 нелегальных мигрантов и двух перевозчиков, которые для преступных действий использовали автомобиль, своей расцветкой имитирующий машины полиции, и дублированным номером транспортного средства, сообщили TVNET в отделе общественных отношений Государственной полиции.
Фото ⟩ Операция по задержанию мигрантов: задержаны 46 мигрантов, несколько пострадали во время погони
Государственная пограничная охрана при мониторинге приграничных регионов заметила поддельное транспортное средство Госполиции, на котором, возможно, перевозились нарушители границы. Транспортное средство было оснащено не только трафаретом и проблесковыми маячками, но и поддельным государственным номерным знаком, принадлежавшим настоящему полицейскому автомобилю.
Эта информация сразу же была передана Госполиции, которая запустила план "Перехват" в нескольких регионах и начала поиски.
Вскоре полиция заметила упомянутое транспортное средство и начала погоню, которая продолжалась около часа от поселения Laši в Екабпилсском крае до Стабурагской волости Айзкраукльского края. Правоохранители при помощи специальных световых и звуковых сигналов оперативных транспортных средств отдавали неоднократные распоряжения возможным преступникам остановить указанное транспортное средство, однако водитель не реагировал. Микроавтобус удалось остановить, только прострелив ему шины.
В ходе событий двое нелегальных мигрантов получили огнестрельные ранения, и сейчас находятся в медучреждении в стабильном состоянии. Жизненно важные органы не были затронуты. А еще одному потребовалась медицинская помощь в связи с ухудшением здоровья.
В ходе операции одного из возможных перевозчиков удалось сразу задержать, а второй пассажир бросился бежать. Человеку удалось прятаться в лесу в течение нескольких часов примерно в 6 км от брошенного транспортного средства. Там он ждал такси, на котором намеревался продолжить путь. Однако далеко уйти не удалось, так как оперативники Латгальского регионального управления, проводя оперативно-розыскные мероприятия, заметили припаркованное в подозрительном месте такси и идущего к нему из леса мужчину, который был похож на разыскиваемое лицо. Мужчину там же задержали.
"Это можно считать серьезным случаем с той точки зрения, что использовался поддельный полицейский автомобиль, перевозчики так или иначе выдавали себя за государственных должностных лиц, и их агрессивная езда угрожала другим участникам движения. Такие действия - большая наглость", - подчеркнул начальник погранохраны.
По словам Пуятса, вся восточная граница страны не охраняется стопроцентно, и "отдельным иммигрантам" все же удается попасть в Латвию.
"Несмотря на то, что в укрепление восточной границы страны вложены большие ресурсы, к каждому дереву пограничника приставить невозможно, к тому же до конца не завершена вся технологическая инфраструктура на границе", - сказал Пуятс.
Он подчеркнул, что последние три дня на границе с Беларусью вновь возросло давление нелегальной иммиграции. В то же время наблюдается снижение усилий иммигрантов по пересечению белорусско-польской границы, в связи с чем эти люди вновь могут быть направлены в Латвию в аналогичной ситуации, как в прошлом году. "Они могли бы к началу зимы больше стараться, чтобы попасть в Латвию, так как объективно в зимних условиях передвижение затруднено", - подчеркнул Пуятс.
В Службе неотложной медицинской помощи (NMPD) агентству LETA сообщили, что сегодня в происшествии в Стабурагской волости были задействованы три бригады медиков NMPD. На месте происшествия они обследовали семь человек, трое из которых затем были доставлены в медицинское учреждение.
Во вторник на пресс-конференции после заседания правительства премьер-министр Эвика Силиня отметила, что это задержание подтверждает, что вложения в государственную безопасность чрезвычайно важны и в нынешней ситуации являются приоритетом бюджета.
Премьер отметила, что это вопрос общей безопасности Евросоюза, и выразила благодарность службам внутренних дел.
Жителей призывают сообщать о подозрительных лицах по номеру телефона 112. Если вы увидели подозрительных людей, стражи порядка призывают к ним не приближаться!
В понедельник Государственная пограничная охрана предотвратила 37 попыток нелегального пересечения латвийско-белорусской границы, сообщили в погранохране.
Всего в этом году было предотвращено 4614 попыток нелегального пересечения государственной границы, а 18 лицам позволено остаться на территории Латвии по гуманитарным причинам.
Правительство недавно решило продлить до 31 декабря режим усиленной пограничной охраны на границе с Беларусью. Ранее такой режим был установлен до 12 сентября.
Усиленный режим действует в Лудзе и Лудзенском крае, Краславе и Краславском крае, Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе и Каунатской волости Резекненского края.
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