Фото Операция по задержанию мигрантов: задержаны 46 мигрантов, несколько пострадали во время погони

"Это можно считать серьезным случаем с той точки зрения, что использовался поддельный полицейский автомобиль, перевозчики так или иначе выдавали себя за государственных должностных лиц, и их агрессивная езда угрожала другим участникам движения. Такие действия - большая наглость", - подчеркнул начальник погранохраны.

По словам Пуятса, вся восточная граница страны не охраняется стопроцентно, и "отдельным иммигрантам" все же удается попасть в Латвию.

"Несмотря на то, что в укрепление восточной границы страны вложены большие ресурсы, к каждому дереву пограничника приставить невозможно, к тому же до конца не завершена вся технологическая инфраструктура на границе", - сказал Пуятс.

Он подчеркнул, что последние три дня на границе с Беларусью вновь возросло давление нелегальной иммиграции. В то же время наблюдается снижение усилий иммигрантов по пересечению белорусско-польской границы, в связи с чем эти люди вновь могут быть направлены в Латвию в аналогичной ситуации, как в прошлом году. "Они могли бы к началу зимы больше стараться, чтобы попасть в Латвию, так как объективно в зимних условиях передвижение затруднено", - подчеркнул Пуятс.

В Службе неотложной медицинской помощи (NMPD) агентству LETA сообщили, что сегодня в происшествии в Стабурагской волости были задействованы три бригады медиков NMPD. На месте происшествия они обследовали семь человек, трое из которых затем были доставлены в медицинское учреждение.