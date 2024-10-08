Ураган "Милтон", приближающийся к американскому штату Флорида, усилился до максимальной — пятой — категории по шкале Саффира-Симпсона, сообщает Национальный центр США по отслеживанию ураганов (NHC).
Флорида спустя 10 дней после урагана "Хелен" готовится к приходу урагана "Милтон"
«Милтон» движется на восток со скоростью 14,5 км/ч. Порывы ветра достигают 287 км/ч.
Метеорологи предупреждают о возможных катастрофических последствиях урагана для побережья Флориды. Как ожидается, уже в среду, 9 октября, шторм со всей силой обрушится на густонаселенный город Тампа (Флорида) на побережье Мексиканского залива.
Жителей Флориды попросили подготовиться к эвакуации, которая может стать самой масштабной за последние годы. Губернатор Флориды Рон Десантис предупредил, что времени остается очень мало.
«Мы должны быть готовы к тому, что можем столкнуться с чудовищем», — сказал Десантис на пресс-конференции в минувший понедельник.
Предупреждения об Урагане «Милтон» последовали через 10 дней после обрушившегося на Флориду урагана «Хелен», жертвами которого стали десятки человек в США. Ураган «Хелен» стал самым смертоносным в США за последние 19 лет — после «Катрины», унесшей жизни 225 человек в 2005 году. Еще сотни человек после урагана «Хелен» числятся пропавшими без вести.
Директор Национальной метеорологической службы Кен Грэм отметил, что ураган «Милтон» усилился с первой категории до пятой: скорость ветра за последние 24 часа усилилась на 148 км/ч.
«Это третий по величине показатель за всю историю наблюдений», — сказал он.
Сила ураганов оценивается по пятибалльной шкале в зависимости от скорости ветра. При этом ураганы третьей, четвертой и пятой категории — это разрушительные стихийные бедствия, которые могут привести к жертвам и нанести значительный ущерб.
Как полагают метеорологи, ураган «Милтон» должен начать слабеть, начиная со вторника, 8 октября. И к моменту, когда 9 или 10 октября ураган достигнет Флориды, его категория будет понижена до третьей.
Национальный центр США по отслеживанию ураганов (NHC) предупредил об опасности тропического ливня и возникновения ливневого паводка во Флориде уже в ближайшие часы, начиная с позднего вечера понедельника, 7 октября.
За ближайшие несколько дней могут выпасть до 38 см осадков, предупредили в NHC.
Власти округов Флориды начали выдавать указания о начале эвакуации еще в понедельник. Плата за проезд по дорогам на западе Флориды и в центральной части штата в эти дни будет отменена. На заправках на юге штата уже наблюдаются большие очереди, на некоторых заправочных станциях заканчивается топливо.
Со вторника закрыты школы в некоторых округах.
Также аэропорты в Орландо и в городе Тампа сообщили, что со вторника из-за шторма приостанавливают работу.
Непогода также внесла изменения в предвыборную кампанию кандидатов в президенты США.
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис упрекнула губернатора Флориды в том, что он не отвечает на ее звонки в «кризисной ситуации» и «играет в политические игры». Десантис, по данным NBC News, в разговоре с президентом США сказал, что он ничего не знал о звонках вице-президента. Однако, по версии Камалы Харрис, Десантис намеренно игнорировал ее звонки и при этом был на связи с Джо Байденом.
В Майами были отменены съемки мероприятия с участием кандидата от партии республиканцев Дональда Трампа. Организаторы мероприятия подчеркнули, что безопасность участников съемок превыше всего.
Тем временем Флорида еще не справилась с последствиями урагана «Хелен», которому была присвоена четвертая категория по шкале Саффира-Симпсона. Ранее правительство США заявило, что на ликвидацию последствий и вывоз мусора после урагана «Хелен» могут уйти годы.
Сотни дорог в пострадавших от «Хелен» районах остаются закрытыми для движения транспорта, что затрудняет отправку гуманитарной помощи и техники в наиболее пострадавшие населенные пункты.