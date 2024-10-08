Флорида спустя 10 дней после урагана "Хелен" готовится к приходу урагана "Милтон"

«Это третий по величине показатель за всю историю наблюдений», — сказал он.

«Милтон» движется на восток со скоростью 14,5 км/ч. Порывы ветра достигают 287 км/ч. Фото: EPA

Сила ураганов оценивается по пятибалльной шкале в зависимости от скорости ветра. При этом ураганы третьей, четвертой и пятой категории — это разрушительные стихийные бедствия, которые могут привести к жертвам и нанести значительный ущерб.

Как полагают метеорологи, ураган «Милтон» должен начать слабеть, начиная со вторника, 8 октября. И к моменту, когда 9 или 10 октября ураган достигнет Флориды, его категория будет понижена до третьей.

Национальный центр США по отслеживанию ураганов (NHC) предупредил об опасности тропического ливня и возникновения ливневого паводка во Флориде уже в ближайшие часы, начиная с позднего вечера понедельника, 7 октября.

За ближайшие несколько дней могут выпасть до 38 см осадков, предупредили в NHC.

Власти округов Флориды начали выдавать указания о начале эвакуации еще в понедельник. Плата за проезд по дорогам на западе Флориды и в центральной части штата в эти дни будет отменена. На заправках на юге штата уже наблюдаются большие очереди, на некоторых заправочных станциях заканчивается топливо.

Со вторника закрыты школы в некоторых округах.

Также аэропорты в Орландо и в городе Тампа сообщили, что со вторника из-за шторма приостанавливают работу.

Жители Мексики готовятся к приходу урагана «Милтон» Фото: Reuters

Непогода также внесла изменения в предвыборную кампанию кандидатов в президенты США.