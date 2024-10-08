Домогательства к латвийским туристкам в Париже: посольство призывает к осторожности в ночные часы

Как сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Диана Эглите, после появившихся в публичном доступе сведений посольство обратилось в полицию 7-го района Парижа, ответственную за конкретный случай, попросив женщин обратиться в посольство, если потребуется поддержка.

МИД отмечает, что в соответствии с Венской конвенцией о консульских связях потерпевший вправе не информировать свое государство гражданства или близких о произошедшем в иностранном государстве.

"Учитывая, что в последнее время произошло несколько нападений на уязвимых женщин, в том числе в ночное время в окрестностях Центра Помпиду и Эйфелевой башни в Париже, посольство призывает женщин быть особенно внимательными в Париже в ночные часы", - подчеркнула Эглите.

Ранее сообщалось, что семь мужчин напали на двух туристок из Латвии на Марсовом поле возле Эйфелевой башни в Париже в ночь с субботы на воскресенье, 6 октября

Полиция немедленно вмешалась и арестовала четверых нападавших, а остальным троим удалось скрыться.

Четверо подозреваемых, граждане Алжира и Египта, были доставлены в полицейский участок и задержаны.

"Туристки сказали, что намеревались подать жалобу, но в конце концов передумали, потому что хотели пойти домой и поспать. Они были в шоке", - указал источник.

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