Семь мужчин напали на двух туристок из Латвии Марсовом поле возле Эйфелевой башни в Париже в ночь с субботы на воскресенье, 6 октября, сообщают французские СМИ.
Семь мужчин сексуально домогались двух туристок из Латвии возле Эйфелевой башни
Около 2:30 ночи сотрудники службы безопасности обыскали район и заметили двух женщин в окружении семи человек, которые совершили над ними сексуальное насилие.
"Один из них целовал грудь женщины и пытался ее раздеть", - сообщил источник.
Полиция немедленно вмешалась и арестовала четверых нападавших, но остальным троим удалось скрыться.
Четверо подозреваемых, граждане Алжира и Египта, были доставлены в полицейский участок и задержаны.
"Туристы сказали, что хотели подать жалобу, но в конце концов передумали, потому что хотели пойти домой и поспать. Они были в шоке", - сказал источник.
Несмотря на это, прокурор может привлечь к ответственности подозреваемых, даже если не было подано никакой жалобы.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!