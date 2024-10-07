Семь мужчин сексуально домогались двух туристок из Латвии возле Эйфелевой башни

Около 2:30 ночи сотрудники службы безопасности обыскали район и заметили двух женщин в окружении семи человек, которые совершили над ними сексуальное насилие.

"Один из них целовал грудь женщины и пытался ее раздеть", - сообщил источник.

Полиция немедленно вмешалась и арестовала четверых нападавших, но остальным троим удалось скрыться.

Четверо подозреваемых, граждане Алжира и Египта, были доставлены в полицейский участок и задержаны.

"Туристы сказали, что хотели подать жалобу, но в конце концов передумали, потому что хотели пойти домой и поспать. Они были в шоке", - сказал источник.

Несмотря на это, прокурор может привлечь к ответственности подозреваемых, даже если не было подано никакой жалобы.

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