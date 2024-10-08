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Видео "Он продался Путину, он продался Си": в Страсбурге сорвали пресс-конференцию Орбана (1)

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Сорванная пресс-конференция Виктора Орбана
Сорванная пресс-конференция Виктора Орбана Фото: CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA

Активист оппозиционной партии Венгрии и депутат Будапештского пригородного совета Мартон Гекицкий сорвал во вторник в Страсбурге пресс-конференцию премьер-министра Виктора Орбана, обвинив главу правительства в том, что он продал Венгрию России и Китаю.

Член оппозиционной Демократической коалиции прервал выступление Орбана в тот момент, когда премьер озвучивал свою позицию по иммиграции.

Гекицкий подбежал к трибуне, где сидел Орбан, и швырнул в премьера бумаги, похожие на купюры.

"За сколько ты продал страну? За сколько ты продал страну, господин премьер-министр?" - требовал ответа Гекицкий.

"Он продался Путину, он продался Си Цзиньпину", - вспомнил лидеров России и Китая оппозиционер.

Охранник сдержал Гекицкого, уложив его на пол, а потом вывел из помещения.

Председатель Демократической коалиции, экс-премьер Ференц Дьюрчань позднее в соцсетях заявил, что "гордится" Гекицким.

"Мы будем это говорить везде и всегда - в Венгрии правительство предателей", - считает Дьюрчань.

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