An activist disrupted Viktor Orban's press conference in Strasbourg. pic.twitter.com/75jy6f9dUd — Hunique (@Skorpiooh) October 8, 2024

Член оппозиционной Демократической коалиции прервал выступление Орбана в тот момент, когда премьер озвучивал свою позицию по иммиграции.

Гекицкий подбежал к трибуне, где сидел Орбан, и швырнул в премьера бумаги, похожие на купюры.

"За сколько ты продал страну? За сколько ты продал страну, господин премьер-министр?" - требовал ответа Гекицкий.

"Он продался Путину, он продался Си Цзиньпину", - вспомнил лидеров России и Китая оппозиционер.

Охранник сдержал Гекицкого, уложив его на пол, а потом вывел из помещения.

Председатель Демократической коалиции, экс-премьер Ференц Дьюрчань позднее в соцсетях заявил, что "гордится" Гекицким.

"Мы будем это говорить везде и всегда - в Венгрии правительство предателей", - считает Дьюрчань.

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