Недавно в соцсетях большой ажиотаж вызвала ситуация в одном из магазинов Lidl в Риге. На видео слышно и видно, как работник магазина громко кричит на какого-то покупателя, провоцирует его на драку, а также ругается по-русски, сообщает программа TV3 Bez Tabu.
Видео ⟩ Громкий конфликт у кассы Lidl в Риге - сотрудник больше не работает в магазине
Из видео непонятно, как начался конфликт, но ролик вызвал основательный резонанс в обществе.
Глава Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич считает, что действия продавца в данном случае неоправданны.
Между тем передача выяснила, что в Lidl с работником договорились о разрыве трудовых отношений.
"Нередко торговля - это то место, где люди встречаются друг с другом. Со стороны клиентов тоже периодически бывает такая агрессивная, грубая коммуникация. Мы бы призвали клиентов соблюдать приличия, культуру шопинга. То, что видно на видео - это эскалация конфликта, тот конфликт был дольше.
Мы, конечно, не будем вдаваться в детали стычки. Могу подтвердить, что клиент в данном случае был груб и агрессивен.
Сотрудник должен был позвать на помощь другого коллегу, возможно, тогда бы такой ситуации не произошло", - заявила передаче представитель Lidl Зане Нельке.
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