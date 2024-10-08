Видео Громкий конфликт у кассы Lidl в Риге - сотрудник больше не работает в магазине

Между тем передача выяснила, что в Lidl с работником договорились о разрыве трудовых отношений.

"Нередко торговля - это то место, где люди встречаются друг с другом. Со стороны клиентов тоже периодически бывает такая агрессивная, грубая коммуникация. Мы бы призвали клиентов соблюдать приличия, культуру шопинга. То, что видно на видео - это эскалация конфликта, тот конфликт был дольше.