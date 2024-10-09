На прошлой неделе в Кремле и контролируемых ими СМИ явно доминировали заявления лидера России Владимира Путина о том, что российская ядерная доктрина будет изменена. Идеологические "ястребы" уже радовались ядерным ударам по Лондону и Варшаве.
Видео ⟩ За занавесом: россияне в восторге от Трампа и собственной ядерной доктрины
В то же время высмеивался визит в США президента Украины Владимира Зеленского, называемого "киевским узурпатором". Пропагандисты уже назвали этот визит провальным, а новый пакет помощи США Украине в размере 8 миллиардов долларов был презрительно назван "паллиативной таблеткой". Россияне также заявили, что план победы Зеленского представляет собой "сборник неосуществимых и сомнительных желаний", которые никто на Западе не воспринимает всерьез.
Гораздо меньше внимания уделялось ударам Израиля по Ливану и убийству Хасана Насраллы, лидера террористической ливанской шиитской группировки "Хезболла". Конечно, об этом говорили, но потенциальная новая ядерная доктрина все же затеняла ближневосточный конфликт. В опубликованных заявлениях россияне подчеркивали, что Москва не считает "Хезболлу" террористической организацией и что подход Израиля к ней нелегитимен, поскольку шиитские ополченцы не имеют никакого отношения к кровавым событиям в Израиле 7 октября прошлого года.
В связи с убийством Насраллы МИД России обвинил Израиль в совершении "очередного политического убийства", что неизбежно приведет к дальнейшей эскалации, включая гибель ливанских мирных жителей. Поэтому, по мнению России, Израиль "несет полную ответственность" за дальнейшую эскалацию напряженности на Ближнем Востоке.
Завоеватели мира и повелители ядерного оружия
Кремль, похоже, не долго ломал голову над тем, как реагировать на потенциальное разрешение Запада Украине наносить удары ракетами большой дальности по военной инфраструктуре на территории России. Ответом, конечно же, будет ядерное оружие. 25 сентября Путин объявил об изменениях в ядерной доктрине России. А именно, отныне любая агрессия, если она осуществляется страной, не имеющей ядерного оружия (читай, Украиной), но в сотрудничестве со страной, обладающей ядерным оружием, будет рассматриваться как экзистенциальная угроза для России и всего мира. Ответом на нее станет применение Россией ядерного оружия.
Пропагандисты поспешили заявить, что "мы применим ядерное оружие, если увидим летящий объект, направляющийся в нашу сторону". Самые агрессивные идеологи кричали, что Вашингтон, Лондон и Варшава будут стерты с лица земли. Был даже приведен пример: как только с территории Польши в сторону России будет запущен "летающий объект", Варшава перестанет существовать.
Несколько более разумные пропагандисты, такие как депутат российской Думы генерал Андрейс Гурулёв, хотя и заявляли, что в случае "летящей агрессии" ответом будет ядерный удар, но подчеркивали, что будут бить не по столицам и мирному населению, а по военным объектам соответствующей страны.
После заявления Путина Россия в своей риторике преподносила себя как победителей и повелителей ядерного оружия, заявив, что "Запад нас услышал" и что изменение ядерной доктрины полностью защищает Россию от любых украинских ударов по территориям, контролируемым Кремлем. В своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил то, что скандировали россияне с самого начала войны: ядерную державу невозможно победить.
При этом пропагандисты утверждали, что в любом случае США будут первыми, кто применит ядерное оружие, потому что они уже делали это однажды в истории - в Хиросиме и Нагасаки. Одиозный кремлевский идеолог Владимир Соловьев заявил, что любой беспилотник, запущенный с территории Украины, будет оснащен ядерной боеголовкой, что, конечно, является ложью.
Ранее россияне чрезвычайно гордились своей новой межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат", позволяющей "стране спать спокойно". При этом в подконтрольных государству СМИ, естественно, не было сказано ни слова о том, что пробные испытания "Сармата" оказались неудачными.
"Главное - это даже не технические проблемы ракеты. Как-нибудь исправят. Самое главное, что пусковая шахта разрушена. На ее восстановление или постройку новой уйдут месяцы, а то и годы. Это значит, что Россия существенно затянет программу испытаний "Сармата" и надолго останется без технически готовой тяжелой ракеты. "Воевода" не летала уже более 10 лет, "Сармат" тоже не летал уже два года", - заявил Максим Старчак, эксперт по российской ядерной политике в Центре международной и оборонной политики Университета Квинса, корреспондент газеты "Defence News".
При этом Старчак отметил, что "Кремль не покажет, что у него есть проблема. Они будут сохранять лицо и всячески демонстрировать, что все происходит так, как должно быть. То есть, я думаю, это не повлияет ни на риторику, ни на реальную политику. Ядерное оружие и его испытания - это государственная тайна. Комментариев не будет. Я не ожидаю ничего, кроме общих фраз об испытаниях, проводимых в рамках производственной программы. Может быть, осенью пройдут учения стратегических сил, парой запусков напомнят о ядерном оружии, будут речи о том, что Россия - великая ядерная держава. Этим все и закончится".
Однако проблемы "Сармата" не означают, что Россия не является сильной ядерной державой. "Спутниковые снимки, сделанные в прошлую субботу, показали, что испытание ракеты "Сармат" следующего поколения закончилось катастрофическим провалом: на месте запуска образовалась воронка шириной 200 футов, что означает, что ракета взорвалась внутри шахты. Несмотря на эту неудачу, нет сомнений в том, что российский ядерный арсенал, развернутый на ракетах наземного базирования, подводных лодках и бомбардировщиках, обладает потенциалом массового уничтожения. Страна, которая попытается вмешаться в действия России, будет иметь "последствия, еще не виданные в истории", говорил Путин в феврале 2022 года. С тех пор российский диктатор и его помощники регулярно призывали призрак применения ядерного оружия - настолько часто, что украинские официальные лица. и некоторые эксперты говорят, что это подорвало эффективность угрозы", - сказал газете "New York Times" проживающий в Женеве аналитик российских ядерных сил Павел Подвиг.
Нужно ли бояться России?
Хотя опасения по поводу "эскалации ситуации" и ядерных угроз до сих пор удерживают западные страны от предоставления своевременной и достаточной военной помощи Украине, все большее число западных аналитиков полагают, что ядерные угрозы Кремля - это всего лишь риторика. Время, решения и практические действия покажут, какое влияние окажет новая ядерная доктрина России на западных политиков.
"Никто не загоняет себя в угол в этих вопросах. Не знаю, как этот термин звучит по-русски, но по-английски говорят: "ловушка обязательств" ("commitment trap"). То есть обещаешь что-то сделать, а когда приходить время проверить, сделаешь ты это или нет, оказывается, что лучше бы ты этого не обещал. Потому что фактически ответ может быть несравнимым. На Западе говорят, что все эти российские "красные линии" - блеф. Если вы следите за заявлениями российского руководства, вы видите, что на официальном уровне они стараются избегать этих ловушек и конкретных обещаний", - высказал свое мнение Подвиг в издании "Медуза". Он приводит в пример заявления России о готовности ответить ядерными ударами на поставки западного оружия, в том числе танков, в Украину.
Другое дело, что в ответ на поставку танков "Leopard" и "Abrams" пропагандисты в погонах обещали стереть Лондона с лица Земли, Путин во всех интервью того времени подчеркивал, что не видит необходимости в применении ядерного оружия.
"Есть много возможностей для интерпретации того, что является агрессией, а что нет, - сказал Подвиг, - но это все равно снижает порог риторики о возможном применения ядерного оружия". При этом военный аналитик признает, что возникает вопрос о соразмерности угрозы и возможного ответа. "Допустим, 150 дронов пролетят через границу - и что дальше? Чем может помочь в этом случае ядерная реакция? Тут лучше не обещать, а посмотреть на эти дроны и сказать: ну, этот удар недостаточно массированный, он угрозы не представляет", - считает Подвиг.
Он также напоминает, что с военной точки зрения ядерное оружие совершенно неэффективно, поскольку оно ничего не может сделать с летающими дронами. Также ядерное оружие не может остановить масштабное наступление или, например, операцию, которая прошла в Курской области.
В то же время на интересующий всех вопрос, заставят ли изменения в ядерной доктрине Запад отказаться от использования Украиной ракет большой дальности для ударов внутри России, Подвиг отвечает вполне четко: "С одной стороны, есть аргументы о том, что разрешение таких ударов в принципе ничего не изменит, с другой стороны, очевидно, что страны Запада не хотят попасть в ситуацию, когда их можно будет обвинить в страхе перед угрозами Москвы".
Преступный синдикат Киева и Вашингтона
Главным героем визита Зеленского в США стал бывший президент США и кандидат от Республиканской партии на предстоящих выборах Дональд Трамп. Пропагандисты не переставали восхищаться его "мудростью и прагматизмом".
Поводом для восторгов стало заявление Трампа о том, что "Украины больше нет, это уже не Украина. Невозможно заменить эти города, невозможно вернуть людей. Столько людей погибло". "Любая сделка была бы лучше, чем то, что сейчас".
Соловьев поспешил заявить, что после этих слов Трампа, которые "глубоко импонируют простым американцам", он всерьез опасается за жизнь Трампа. Другие кремлевские идеологи выступили с "разоблачениями" о том, что за покушениями на Трампа стоят украинцы. Так Трамп со своими заявлениями стал героем для пропагандистов.
В то же время пропагандисты рассуждали о том, что Киев и Вашингтон создали "международный преступный синдикат", основанный на терроризме. В очередной раз звучал нарратив о том, что Украины как государства никогда не существовало и Запад создал ее как проект под названием "антироссия". С другой стороны, "киевский узурпатор" Зеленский якобы осуществляет "геноцид" против своего народа.
Лавров же лицемерно заявил на Генассамблее ООН, что главное в мирных переговорах - не территории, а люди, которые на них живут и которых киевский "нацистский режим" притеснял, а Россия освободила.
Подводя итог, можно сказать, что пропагандисты всю прошедшую неделю хвастались своим величием в контексте новой ядерной доктрины, восхищались Трампом и с новой силой заявляли, что Россия лишь защищается, потому что Украина как "антироссия" угрожает безопасности России.
Проект софинансируется Фондом поддержки СМИ из средств латвийского государственного бюджета. За содержание проекта "За занавесом" отвечает информационное агентство LETA. #SIF_MAF2024
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