Видео ​За занавесом: россияне в восторге от Трампа и собственной ядерной доктрины

Однако проблемы "Сармата" не означают, что Россия не является сильной ядерной державой. "Спутниковые снимки, сделанные в прошлую субботу, показали, что испытание ракеты "Сармат" следующего поколения закончилось катастрофическим провалом: на месте запуска образовалась воронка шириной 200 футов, что означает, что ракета взорвалась внутри шахты. Несмотря на эту неудачу, нет сомнений в том, что российский ядерный арсенал, развернутый на ракетах наземного базирования, подводных лодках и бомбардировщиках, обладает потенциалом массового уничтожения. Страна, которая попытается вмешаться в действия России, будет иметь "последствия, еще не виданные в истории", говорил Путин в феврале 2022 года. С тех пор российский диктатор и его помощники регулярно призывали призрак применения ядерного оружия - настолько часто, что украинские официальные лица. и некоторые эксперты говорят, что это подорвало эффективность угрозы", - сказал газете "New York Times" проживающий в Женеве аналитик российских ядерных сил Павел Подвиг.

Нужно ли бояться России?

Хотя опасения по поводу "эскалации ситуации" и ядерных угроз до сих пор удерживают западные страны от предоставления своевременной и достаточной военной помощи Украине, все большее число западных аналитиков полагают, что ядерные угрозы Кремля - это всего лишь риторика. Время, решения и практические действия покажут, какое влияние окажет новая ядерная доктрина России на западных политиков.