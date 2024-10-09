Дополнительный выходной: в Эстонии предлагают добавить еще один праздник

Поскольку на психическое здоровье детей большое влияние оказывают семейные отношения и доверительный контакт с родителями и другими важными взрослыми, то подписавшие предложение считают важным сделать 1 июня свободным днем, чтобы позволить детям в Эстонии проводить больше времени со своими родителями и близкими.

Государственный праздник также позволит детям, выросшим в худших социально-экономических условиях, принять участие в запоминающихся мероприятиях вместе со своими родителями, поскольку 1 июня уже проводится много бесплатных мероприятий, ориентированных на детей и семьи, пояснила Элийзе Тийдусалу.

Выходной день, посвященный детям, является позитивной мерой детской и семейной политики, а объявление Дня детей национальным праздником поднимет благополучие детей на более важное место в обществе и будет способствовать укреплению отношений между поколениями, аналогично Дню матери и Дню отца.

"Поэтому пришло время подарить всем детям их собственный праздник – день, когда все общество могло бы обратить свое внимание на детей и обеспечить их благополучие с помощью различных мероприятий", - сказал Тамо Вахеметс.

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