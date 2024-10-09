Конституционная комиссия Рийгикогу во вторник, 8 октября, обсудила переименование отмечаемого 1 июня Дня защиты детей в День детей и объявление его государственным праздником, сообщает Rus.Postimees.
Дополнительный выходной: в Эстонии предлагают добавить еще один праздник
Лидер движения "Белые воздушные шары" Тамо Вахеметс и пресс-секретарь НКО "Союз защиты детей" Элийзе Тийдусалу представили конституционной комиссии Рийгикогу предложение 37 организаций, выступающих за права и благополучие детей.
Защитники детей предлагают отмечать 1 июня как День детей и объявить этот день государственным праздником.
День детей в большей степени соответствует основным целям дня и принципам ООН.
Генеральная Ассамблея ООН 14 декабря 1954 года рекомендовала странам учредить Всемирный день ребенка, посвященный продвижению идеалов и целей Устава ООН и благополучию детей всего мира. Сегодня Международный день защиты детей отмечается в 90 странах почти в 50 разных дат.
Название и празднование Дня защиты детей 1 июня берут свое начало 4 ноября 1949 года, когда Международная демократическая федерация женщин объявила в Москве 1 июня Международным днем защиты детей из желания защитить детей от использования их в качестве рабочей силы на производстве.
Празднование 1 июня как Международного дня защиты детей по инициативе созданного в девяностые годы Союза защиты детей сегодня утратило свое значение, и сторонники считают, что пришло время подарить всем детям их собственный день – общенационально отмечаемый праздник, когда все внимание общества направлено на детей.
Поскольку на психическое здоровье детей большое влияние оказывают семейные отношения и доверительный контакт с родителями и другими важными взрослыми, то подписавшие предложение считают важным сделать 1 июня свободным днем, чтобы позволить детям в Эстонии проводить больше времени со своими родителями и близкими.
Государственный праздник также позволит детям, выросшим в худших социально-экономических условиях, принять участие в запоминающихся мероприятиях вместе со своими родителями, поскольку 1 июня уже проводится много бесплатных мероприятий, ориентированных на детей и семьи, пояснила Элийзе Тийдусалу.
Выходной день, посвященный детям, является позитивной мерой детской и семейной политики, а объявление Дня детей национальным праздником поднимет благополучие детей на более важное место в обществе и будет способствовать укреплению отношений между поколениями, аналогично Дню матери и Дню отца.
"Поэтому пришло время подарить всем детям их собственный праздник – день, когда все общество могло бы обратить свое внимание на детей и обеспечить их благополучие с помощью различных мероприятий", - сказал Тамо Вахеметс.
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