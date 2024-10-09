В Даугавпилсе уволили воспитательницу, которая не увидела, что ребенок ушел из детсада

Кроме того, во время прогулки детей с 9:00 до 13:00 часов вся территория детского садика теперь закрыта.

Вход на территорию дошкольного учреждения возможен только после того, как дежурный сотрудник откроет ворота для родителей и посетителей.

По словам Исуповой, после инцидента в учреждении были обновлены правила работы и инструкции по технике безопасности, а со всеми сотрудниками дошкольного учреждения проведен повторный инструктаж.

Руководители учреждений посетили семинар, где были уточнены алгоритмы действий учреждения в различных кризисных ситуациях, в том числе при самовольном уходе ребенка с территории образовательного учреждения.

Уже сообщалось, что в 1-м дошкольном учреждении Даугавпилса один из детей самовольно покинул территорию детского сада, сообщил во вторник, 24 сентября, на пресс-конференции мэр города Андрей Элксниньш.

По факту происшествия 18 сентября начата внутренняя служебная проверка, о результатах которой будет информировано руководство городской думы и управления образования. Элксниньш подчеркнул, что будут приняты соответствующие решения, чтобы подобные ситуации больше не повторились.

Как сообщила руководитель управления образования Марина Исупова, согласно первоначальной информации, кто-то из взрослых оставил открытой калитку детского сада. Она поблагодарила неравнодушную женщину, которая заметила ушедшего из детского сада ребенка в соседнем парке.

Как рассказала руководитель управления, пока сотрудники детсада пытались выяснить, где ребенок, было упущено время и его уже заметила женщина в парке. "Сотрудники должны были сразу обратиться в полицию", - признала ошибку персонала детсада Исупова.

И Элксниньш, и Исупова опровергли появившиеся в социальных сетях сообщения о том, что подобные инциденты в городе происходят регулярно.

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