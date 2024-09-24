В Даугавпилсе из детсада ушел ребенок, его заметила прохожая. Начата ведомственная проверка

По факту происшествия 18 сентября начата внутренняя служебная проверка, о результатах которой будет информировано руководство городской думы и управления образования. Элксниньш подчеркнул, что будут приняты соответствующие решения, чтобы подобные ситуации больше не повторились.

Как сообщила руководитель управления образования Марина Исупова, согласно первоначальной информации, кто-то из взрослых оставил открытой калитку детского сада. Она поблагодарила неравнодушную женщину, которая заметила ушедшего из детского сада ребенка в соседнем парке.

После этого случая в детском саду был предпринят ряд организационных мер и проведен повторный инструктаж по безопасности. Исупова сообщила, что в калитках детского сада проверены и заменены замки. Также эта ситуация будет обсуждаться на рабочем совещании руководителей образовательных учреждений на этой неделе.

Как рассказала руководитель управления, пока сотрудники детсада пытались выяснить, где ребенок, было упущено время и его уже заметила женщина в парке. "Сотрудники должны были сразу обратиться в полицию", - признала ошибку персонала детсада Исупова.

И Элксниньш, и Исупова опровергли появившиеся в социальных сетях сообщения о том, что подобные инциденты в городе происходят регулярно.

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