В Валмиере мужчина угрожал расстрелять прохожих

В минувшее воскресенье, 6 октября, в Валмиере, с улицы Стацияс поступил звонок о мужчине, который вел себя агрессивно и кричал во дворе. Он покинул место происшествия до приезда полиции, но по инциденту был составлен протокол.

Позже был получен повторный звонок, в котором женщина сообщила, что тот же мужчина был замечен на черном электросамокате. Он стрелял в воздух похожим на пистолет предметом.

Затем мужчина вошел в магазин, положил на прилавок предмет, похожий на оружие, и пригрозил пойти в центр Валмиеры, чтобы стрелять по прохожим.

Мужчина, 1974 года рождения, был оперативно задержан и доставлен в место временного содержания. Полиция продолжает расследование, чтобы выяснить обстоятельства происшествия и оценить серьезность угрозы.

Вчера, 8 октября, мужчина был отправлен под арест.

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