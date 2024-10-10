Иногда легко дать определение победе в войне. Вторая мировая война завершилась, когда войска союзников взяли под контроль Берлин и Токио, а руководство Германии и Японии было отстранено от власти. С другой стороны, Вьетнамская война завершилась явным поражением США: Северный Вьетнам захватил Южный Вьетнам, при этом впустую были потрачены жизни 58 тысяч американцев. Исход Корейской войны иногда называют патовым, потому что формально эта война так и не завершилась.
Капитуляция России или "корейский сценарий": как может выглядеть победа Украины?
Но подобные определения могут быть обманчивыми. В Ираке Америка свергла Саддама Хусейна, но не нашла там оружие массового поражения (служившее оправданием интервенции) и не превратила эту страну в нормально функционирующую демократию. Хуже того, циники утверждают, что истинным победителем стал Иран, превратившийся в наиболее влиятельную политическую силу в Ираке.
С другой стороны, хотя в Корее сохраняется демилитаризованная зона, южная половина этого полуострова стала динамичной, процветающей демократической страной с годовым подушевым доходом в размере $35 тысяч, а Северная Корея стала опасной диктатурой, где, согласно оценкам, годовой доход на душу населения равен $1200, и где регулярно случаются продовольственные кризисы. Кто выиграл в этой патовой войне?