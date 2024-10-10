Капитуляция России или "корейский сценарий": как может выглядеть победа Украины?

Иногда легко дать определение победе в войне. Вторая мировая война завершилась, когда войска союзников взяли под контроль Берлин и Токио, а руководство Германии и Японии было отстранено от власти. С другой стороны, Вьетнамская война завершилась явным поражением США: Северный Вьетнам захватил Южный Вьетнам, при этом впустую были потрачены жизни 58 тысяч американцев. Исход Корейской войны иногда называют патовым, потому что формально эта война так и не завершилась.