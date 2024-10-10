Лидер Чечни Рамзан Кадыров предложил отправлять жителей региона, совершивших административные правонарушения, в том числе и нарушение правил дорожного движения, на фронт, пишет "Украинская правда" со ссылкой на "Медузу".
Кадыров предложил отправлять нарушителей правил дорожного движения на фронт
Как в Telegram отметил Кадыров, он дал депутату Госдумы Адаму Делихманову задачу "взять этот вопрос под свой контроль".
В Чечне есть "мизерная" категория молодежи, которая считает, что "для нее никакие законы не писаны", в том числе "нарушает правила дорожного движения", рассказал Кадыров.
"Теперь разговор с ними будет коротким. Не уважаешь закон - либо за решетку по максимально полагающемуся сроку, либо подписывай контракт и в зону СВО. Там врагу и показывай свою храбрость, дерзость и лихачество", - заявил он.
В регионе формируется "новый полк в 2500 человек", и в этом контексте отправка преступников на фронт "была бы полезна", резюмировал Кадыров.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!