Чакша пообещала новые решения по укреплению использования латышского языка

Чакша в этой связи добавила, что получила оскорбительные жалобы от самоуправлений в связи с работой VVC, когда тот проверял уровень владения латышским языком "носителей" языка, которые, по сути, являются латышами. "Это болезненно воспринято в школах", - отметила Чакша.

Она также указала, что в техникумах следовало бы организовать дуальное обучение, чтобы обеспечить освоение латышского языка.

Предполагается, что Министерство образования и науки (МОН) в сотрудничестве с другими компетентными министерствами и учреждениями до 15 ноября подготовит предложения по совершенствованию публичных услуг и институциональной системы с целью укрепления использования государственного языка, договорились в правительстве.

Это подчеркнуто и в проекте ответа комиссии Сейма по образованию, культуре и науке, которая в марте обратилась в правительство. Комиссия призвала правительство обеспечить, чтобы отраслевые министерства в сотрудничестве с другими вовлеченными организациями дали оценку не только инициативе нового законопроекта, но и проблематике ситуации в целом, в том числе в контексте уже действующего нормативного регулирования.

В ответном письме в комиссию говорится, что правительство поддерживает укрепление роли государственного языка, в том числе учитывая установленное Конституцией и законом о государственном языке в отношении защиты и укрепления государственного языка.