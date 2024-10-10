Литва построила укрепления на двух мостах, ведущих в Калининградскую область России, сообщило Минобороны Литвы.
Литва построила укрепления на двух мостах по пути в Калининград
В начале сентября были построены укрепления на мосту Панемуне (мост Королевы Луизы) на пограничном пункте Панемуне в Пагегяе, что на границе с РФ.
В этот понедельник оборонительные укрепления были построены и на мосту объездной дороги Панемуне - Тильже через Неман, ведущей в Калининградскую область.
Укрепления предназначены для задержки танков и другой тяжелой техники.
По словам министра обороны Литвы Лауринаса Касчюнаса, в настоящее время часть мостов готовят к укреплению, другие - к взрыву, если это необходимо.
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