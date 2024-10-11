Российская актриса Мария Машкова, которая уже давно живет в США и с самого начала вторжения России в Украину выступила против него, рассказала, что в нынешнее сложное время надеется не на то, что в России что-то изменится, а на то, что ей удастся сохранить себя и любовь к своим близким.
Видео ⟩ Эмиграция - это катастрофа: Мария Машкова о будущем уехавших россиян
"Моя надежда связана только с тем, что мне хватит сил сохранить себя в таких достаточно непростых исторических обстоятельствах, в эмиграции. Сохранить себя, своих близких. Не потерять контакты с несколькими очень важными для меня людьми, которые остались в России, по которым я сильно скучаю, - их немного, совсем немного, но они есть. Поэтому моя надежда связана с сохранением себя и любви по возможности. […] Мне просто кажется, что при всем том, что происходит, так легко стать очень злым, агрессивным", - сказала она в интервью YouTube-каналу The Breakfast Show.
В ответ на замечание ведущего, что в наше непростое время многие надеются на скорую смерть Путина, актриса рассмеялась: "А если он вообще не умрет?!".
Впрочем, Машкова призналась, что в их семье есть один человек, который действительно ждет смерти российского диктатора - это ее младшая дочь:
"Младшая, которая, кстати говоря, родилась в Лос-Анджелесе, она хочет [побывать в Москве] и, бывает, выходит и говорит: ну что, Путин умер? […] Она собирается сразу сесть в самолет - и на дачу".
В то же время Мария назвала волну эмиграции из России, которая началась после вторжения в Украину, катастрофой, потому что, по ее мнению, многие талантливые и успешные люди, которые покинули родину, не захотят потом вернуться. По ее словам, обустроить свою жизнь за границей - найти жилье, устроить детей в школы и т. д. - это долгий и сложный путь.
"И, конечно, когда ты его проделал, и прошло, не знаю, пять-семь лет, вот так вот возвращаться и заново строить в России… Большая часть людей, естественно, продали дачи, квартиры, первый год на это жили, проели - ну, достаточно такой стандартный набор. И все, и теперь кто не вернулся, я думаю, могут уже и не вернуться", - сказала Машкова.
Видео: Интервью с Марией Машковой
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