Видео Эмиграция - это катастрофа: Мария Машкова о будущем уехавших россиян

"Моя надежда связана только с тем, что мне хватит сил сохранить себя в таких достаточно непростых исторических обстоятельствах, в эмиграции. Сохранить себя, своих близких. Не потерять контакты с несколькими очень важными для меня людьми, которые остались в России, по которым я сильно скучаю, - их немного, совсем немного, но они есть. Поэтому моя надежда связана с сохранением себя и любви по возможности. […] Мне просто кажется, что при всем том, что происходит, так легко стать очень злым, агрессивным", - сказала она в интервью YouTube-каналу The Breakfast Show.