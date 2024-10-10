В рижской школе заболели более 90 детей и взрослых: SPKC проводит расследование

Как заявили в SPKC, заболевание протекает в относительно легкой форме.

Также в SPKC сообщили, что в настоящее время продолжается расследование причин распространения инфекционного заболевания, более подробную информацию SPKC сможет предоставить после завершения эпидемиологического расследования.

Уже сообщалось, что несколько учеников и сотрудников Рижской Вальдорфской школы в минувшие выходные обратились к врачам с жалобами на проблемы с пищеварительной системой, подтвердила руководитель учебного заведения Мара Свилане.

В пятницу к школьной медсестре обратились за помощью 26 детей и учителей. В качестве жалоб они в основном упоминали рвоту, диарею и плохое самочувствие. Большинство из них учатся по улице Калнциема, 160. Однако отдельные случаи заболевания выявлены и по другим адресам учебного заведения, где учатся братья или сестры школьников.

Чтобы ограничить заболеваемость, в школе призвали родителей в понедельник оставить здоровых детей дома.

Заболевшие ученики, которые уже чувствуют себя лучше, смогут вернуться в школу только со справкой от семейного врача. В школе также были проведены дезинфекционные мероприятия.

В настоящее время совместно с SPKC проводятся расследования случаев заболевания для выяснения причин заболевания. При этом директор школы отверг возможность того, что причиной заболевания является пищевое отравление, поскольку заболели и ученики, не посещавшие в этот день учебное заведение.

Причину заболевания объясняют в первую очередь острыми кишечными инфекциями, а не возможной вспышкой вируса, ранее уточнили в SPKC.

О ситуации проинформирована также Продовольственно-ветеринарная служба.

С середины сентября в SPKC поступила информация о трех учебных заведениях, где число заболевших превышает пять человек. Хотя замечено, что в школах и детских садах все чаще случаются вспышки заболеваний, причины этого могут быть несвязанными, заявили в SPKC.

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