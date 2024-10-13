О том, почему в Латвии низкие результаты на экзаменах по математике в программе "Утренняя панорама" рассказала Элита Ритере, вице-президент Ассоциации учителей математики Латвии и директор начальной школы им. Валда Залиша, сообщает портал LSM+.
Почему у школьников низкие результаты по математике? Отвечает директор
Элита Ритере считает, что во многом, в плохих оценках по математике виноват учитель.
"В Латвии катастрофическая нехватка учителей, особенно учителей математики. Есть много людей, которые с добрыми намерениями пришли в школу, но достаточно ли их методик и опыта, чтобы достичь результата", - сказала Элита Ритере и добавила, что "общество и дети вообще изменились, и это заставляет нас, учителей, переосмыслить - дети учатся по-другому. Ребенок хочет понимать процесс, как он запоминает и как может применять знания".
Элита Ритере отметила, что учитель должен развиваться, ведь мир не стоит на месте, в том числе развивается искусственный интеллект.
"Необходимо идти в ногу со временем, понимать, что взять из своего опыта, в каких направлениях еще нужно развиваться и приобретать новый опыт", - поделилась Ритере.
"Сегодняшний ребенок хочет, чтобы с ним говорили о том, как применять знания. Сегодняшний ребенок более требовательный, и семьи ждут результатов", - подытожила Элита Ритере.
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