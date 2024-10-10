Будут ли в Старой Риге строить высотки? Отвечает эксперт

Юрис Дамбис считает, что не следует ослаблять существующие нормативы, а самым вредным он назвал потенциальную отмену открытых конкурсов архитектурных проектов и систему исторических границ города.

Потому что это может плохо скажется на историческом облике Риги, в том числе из-за строительства больших и высоких зданий в центре Риги. При этом он согласился, что в сфере строительства очень много бюрократии, которую нужно сокращать.

"Сейчаc мы можем вернуться к состоянию 2000-го года. Я очень верю, что этого не произойдет. Об этом беспокоятся и архитекторы.

Публичное обсуждение этой проблемы может привести к тому, что, возможно, какие-то послабления и будут. Я согласен с тем, что бюрократия в области строительства в Латвии очень высока, и построить новое здание достаточно трудно. Наверное, какие-то бюрократические препоны могут быть послаблены, но без потери качества строящихся домов и не изменяя исторический облик города", - сказал Юрис Дамбис.

Эксперт также рассказал, как следует поддерживать владельцев исторических зданий в центре города. Он считает, что если владелец содержит здание в хорошем состоянии, то должен платить меньше налогов, а если плохо следит за домом, то налоги надо увеличить.

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