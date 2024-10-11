Президент Украины Владимир Зеленский в четверг в Париже заявил, что прекращение огня с Россией не обсуждается с европейскими союзниками, и призвал Запад оказать его стране дополнительную военную и финансовую поддержку до наступления зимы.
Зеленский призвал Запад оказать Украине дополнительную поддержку в преддверии зимы
Зеленский сейчас совершает поездку по европейским странам и планирует за 48 часов посетить Лондон, Париж, Рим и Берлин.
Выступая перед журналистами в Париже после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Зеленский опроверг сообщения СМИ о том, что он обсуждал условия возможного прекращения огня с Россией.
"Это не тема для обсуждения. Это неправда. Россия много работает с дезинформацией СМИ, поэтому это (такие новости) вполне объяснимо", - сказал он.
Зеленский отверг любой мирный план, предполагающий передачу украинской территории России, настаивая на том, что Москва должна сначала вывести из Украины все войска.
Он рассказал, что также обсудил с Макроном план победы над Россией, и поблагодарил президента Франции за поддержку.
"В преддверии зимы нам ваша поддержка необходима", - добавил он, признав "сложную ситуацию на востоке" и "большую нехватку" некоторого оборудования.
Не вдаваясь в детали, Макрон сказал, что Зеленский изложил план Украины на ближайшие недели и они обсудили стратегию на ближайшие недели и месяцы. Макрон подчеркнул, что подтвердил поддержку Францией сопротивления Украины российскому вторжению.
В среду, 9 октября, Макрон посетил армейский лагерь на востоке Франции, чтобы встретиться с украинскими солдатами, проходящими здесь военную подготовку.
Зеленский прибыл в Париж из Лондона, где провел переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
После встречи на Даунинг-стрит украинский лидер сообщил, что изложил детали плана победы, добавив, что он "направлен на создание условий для справедливого окончания войны".
Стармер сказал, что эта встреча дала возможность "ознакомиться с планом и обсудить его более подробно".
Зеленский подчеркивает, что Украина отчаянно нуждается в дополнительной помощи в борьбе с Россией, которой удалось захватить десятки небольших городов и деревень на востоке страны. Он также призывает разрешить использовать оружие дальнего радиуса действия, поставляемое союзниками, в том числе британские ракеты Storm Shadow, для атаки военных объектов на территории России.
Вашингтон и Лондон не решаются дать добро, опасаясь, что это может втянуть союзников по НАТО в прямой конфликт с Россией. Зеленский рассказал, что поднял этот вопрос на встрече на Даунинг-стрит.
Рютте сказал журналистам, что "юридически это возможно, потому что юридически Украине разрешено использовать свое оружие, чтобы поразить цели в России, если эти цели представляют угрозу для Украины". Но он добавил, что решение о выдаче разрешения каждая страна принимает отдельно.
В то же время Рютте и британские власти предостерегли от того, чтобы придавать слишком большое значение ракетам дальнего радиуса действия. "Ни одна война никогда не выигрывалась с помощью одного вида оружия", - заявил представитель британского премьер-министра.
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