Зеленский призвал Запад оказать Украине дополнительную поддержку в преддверии зимы

В среду, 9 октября, Макрон посетил армейский лагерь на востоке Франции, чтобы встретиться с украинскими солдатами, проходящими здесь военную подготовку.

Зеленский прибыл в Париж из Лондона, где провел переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

После встречи на Даунинг-стрит украинский лидер сообщил, что изложил детали плана победы, добавив, что он "направлен на создание условий для справедливого окончания войны".

Стармер сказал, что эта встреча дала возможность "ознакомиться с планом и обсудить его более подробно".

Зеленский подчеркивает, что Украина отчаянно нуждается в дополнительной помощи в борьбе с Россией, которой удалось захватить десятки небольших городов и деревень на востоке страны. Он также призывает разрешить использовать оружие дальнего радиуса действия, поставляемое союзниками, в том числе британские ракеты Storm Shadow, для атаки военных объектов на территории России.

Вашингтон и Лондон не решаются дать добро, опасаясь, что это может втянуть союзников по НАТО в прямой конфликт с Россией. Зеленский рассказал, что поднял этот вопрос на встрече на Даунинг-стрит.

Рютте сказал журналистам, что "юридически это возможно, потому что юридически Украине разрешено использовать свое оружие, чтобы поразить цели в России, если эти цели представляют угрозу для Украины". Но он добавил, что решение о выдаче разрешения каждая страна принимает отдельно.

В то же время Рютте и британские власти предостерегли от того, чтобы придавать слишком большое значение ракетам дальнего радиуса действия. "Ни одна война никогда не выигрывалась с помощью одного вида оружия", - заявил представитель британского премьер-министра.

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