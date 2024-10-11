Кадыров угрожает трем российским парламентариям кровной местью

Кадыров высказал эти угрозы, когда в среду, 9 октября, произносил речь перед сотрудниками силовых структур в Грозном. Он выложил свое выступление в социальной сети Instagram.

Инцидент связан с деловым спором вокруг крупнейшего в России интернет-ритейлера Wildberries. Конфликт в сентябре вылился в перестрелку в Москве, в ходе которой были убиты два ингушских охранника.

Угрозы Кадырова были адресованы двум политикам из Дагестана - сенатору Сулейману Керимову и депутату Госдумы Ризвану Курбанову. Третьим объектом его угроз стал Бекхан Барахоев, депутат Госдумы от Ингушетии.

Основатели Wildberries - Татьяна Ким и ее муж Владислав Бакальчук, которые сейчас разводятся, - вовлечены в спор о доходах компании.

Стрельба в офисе Wildberries в центре Москвы произошла, когда Бакальчук в сопровождении охранников пытался туда войти. В результате стрельбы были убиты 41-летний Адам Алмазов и 28-летний Исламбек Эльмурзаев. Трое ингушей были госпитализированы в московские больницы с ранениями, полученными в результате стрельбы.

Вооруженные ингуши и чеченцы находились по разные стороны перестрелки. Известно, что Керимов поддерживает Ким, а Кадыров - Бакальчука.

В видео, опубликованном в среду, Кадыров угрожал политикам, но в то же время требовал, чтобы инцидент в Москве не превращался в этнический конфликт.

Кадыров утверждает, что отказался от кровной мести в Чечне, но часто угрожает ею своим противникам.

Чтобы сохранить контроль над Чечней, Кремль предоставил Кадырову свободу действий в республике.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!