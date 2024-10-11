У Дании есть идея, как значительно ускорить поставку вооружения Украине

Министр выразил уверенность, что производство вооружения в Европе и США "слишком медленное", и Украина могла бы вооружаться гораздо быстрее, если бы производила больше военного оборудования дома. Производство оружия в Украине может сократить время его доставки с нескольких лет до нескольких месяцев, сказал Поульсен.

"В последние годы мы предприняли множество инициатив по увеличению производства различной военной техники [в США и Европе]. Но в целом мы не расширяли производство военной техники так быстро, как это происходит в Украине", - сказал Поульсен.

По его словам, в настоящее время Дания работает над тем, чтобы направить финансирование непосредственно в украинскую оборонную промышленность. В частности, она рассматривает возможность создания к концу года специального фонда для объединения государственных и частных инвестиций в украинские предприятия по производству вооружения.

Поульсен отметил, что ранее Дания начала напрямую финансировать производство оружия в Украине, что вызвало "большой интерес" у других союзников. В частности, в июле по этой схеме было профинансировано производство 18 самоходных гаубиц "Богдана", которые уже через два месяца оказались на линии фронта.

По словам Поульсена, производство в Украине не только быстрее, но и дешевле, а оборудование легче обслуживать. Несмотря на потенциал, военно-промышленный комплекс Украины имеет "очень большие свободные мощности" из-за нехватки средств, добавил он.

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