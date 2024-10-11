В британском парке обнаружен труп гражданина Латвии

Рано утром в пятницу спасательные службы прибыли в Хескет-парк в Саутпорте и обнаружили тело 50-летнего мужчины. На месте происшествия было замечено несколько полицейских машин.

Смерть мужчины не считается подозрительной. Полиция указала, что мужчина - гражданин Латвии, сейчас ведутся поиски его близких.

Полиция продолжает осмотр места происшествия, но пока не дает никаких комментариев.

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