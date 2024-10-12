Зеленский обратился за помощью к Папе Римскому

"Вопрос возвращения наших людей домой из плена был главным во время встречи с папой римским Франциском. Мы рассчитываем на содействие Святого Престола возвращению домой захваченных в российский плен украинцев", - написал в социальной сети Х президент Украины Владимир Зеленский.

Это была вторая частная аудиенция Зеленского в Ватикане после полномасштабного вторжения России. Два лидера также встретились на саммите G7 на юге Италии в июне.

Журналисты, общественные деятели и простые люди, захваченные Россией, томятся в российских тюрьмах, заявил Зеленский.

"Для всех нас в Украине вопрос пленных по-прежнему крайне болезненный", - сказал президент.

Ранее Украина обратилась к Ватикану за помощью в возвращении детей, насильно вывезенных в Россию.

Франциск неоднократно призывал к миру и пытался играть роль посредника в конфликте. Правда его усилия пока не дали результатов.

Встреча Зеленского с Папой Франциском длилась 35 минут. В ходе нее лидеры обменялись подарками. Зеленский подарил Франциску картину "Резня в Буче".

После этого Президент Украины встретился с государственным секретарем Ватикана Пьетро Паролином и министром иностранных дел Полом Ричардом Галлахером.

Переговоры были посвящены "состоянию войны и гуманитарной ситуации в Украине, а также путям ее прекращения, достижения справедливого и стабильного мира в стране", говорится в заявлении Ватикана.

В Ватикане добавили, что "также были рассмотрены некоторые вопросы, связанные с религиозной жизнью в стране".

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