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Видео Украинские дроны успешно атаковали нефтяную базу в Ровеньках

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Взрыв нефтяной базы в Ровеньках
Взрыв нефтяной базы в Ровеньках Фото: t.me/government_lnr

Вооруженные силы Украины нанесли удар по нефтяному складу в Ровеньках, на оккупированной территории Луганской области. По информации Министерства чрезвычайных ситуаций России, при ударе дрона по объекту возник пожар - загорелся один топливный бак.

Власти самопровозглашенной Луганской Народной Республики утверждают, что силы противовоздушной обороны сбили восемь из десяти дронов, запущенных на нефтяной склад, а оставшиеся два "достигли цели". Пожар тушили несколько часов и ликвидировали в примерно 7:00. Пострадавших и погибших нет.

Генштаб украинской армии подтвердил нападение, отметив, что на базе хранились нефть и нефтепродукты, которые также поставлялись для нужд российской армии. Результаты нападения уточняются. Операцию проводило Главное разведывательное управление Минобороны Украины совместно с другими силами обороны. "Продолжается боевая работа по подрыву военно-экономического потенциала российских захватчиков", - резюмировал Генштаб.

Министерство топлива и энергетики самопровозглашенной Луганской Народной Республики заверило, что пожар на нефтяном складе в Ровеньках не повлияет на ситуацию с топливом в городе. "Поставки осуществляются без перебоев, все заправки в Ровеньках работают в нормальном режиме. Запасы горючего на территории соответствуют запланированным".

Ранее нефтебаза в Ровеньках уже становилась мишенью украинской армии. В мае этого года на нее был нанесен удар ракетами дальнего радиуса действия американского ATACMS с кассетными зарядами.

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