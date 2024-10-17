Заниматься любовью в особые дни? Как показывают исследования, большинство женщин всегда сразу исключают этот вариант! Какая причина? Это "грязно", "неудобно", "вредно для здоровья", "я могу себе навредить" и "что подумает мой партнер"? Конечно, все эти вопросы важны, поэтому мы постараемся найти ответы на них вместе со специалистами Libresse!
Можно ли? Менструация и сексуальные отношения
В целом можно сказать, что секс во время менструации безопасен и даже может иметь несколько преимуществ - уменьшение менструальных спазмов и головных болей, а также может даже сократить время кровотечения. Однако не забывайте практиковать безопасный секс! Вы все равно можете забеременеть, но помните, что существует больший риск заражения заболеваниями, передающимися половым путем. Но обо всем по очереди!
Каковы преимущества занятий любовью во время менструации?
У тебя внутри есть естественная смазка
Во время менструации из организма вместе с кровью также выделяется отделившаяся от матки. В среднем женщины ежемесячно выделяют от 5 до 12 чайных ложек смеси слизи и крови, которая может заменить запас смазки во время секса. Думаете, крови больше? Это нормально, потому что кровь также окрашивает выделения слизи, и мы думаем, что это все кровь.
Повышенное либидо
Хотя большинство женщин чувствуют себя наиболее сексуально активными во время овуляции, многие женщины чувствуют себя более сексуальными или имеют повышенное половое влечение во время менструации из-за гормональных колебаний.
Количество менструальных дней может уменьшиться
Когда мы занимаемся любовью, особенно после оргазма, стенки матки анатомически сильно сокращаются, в результате чего выделяется больше крови и слизи. Поэтому можно считать, что это приятное занятие способно сократить продолжительность менструации в целом. Однако учтите, что после занятий любовью вам понадобится гигиеническая прокладка с более высокой впитывающей способностью или тампон большего размера.
Натуральное обезболивающее и средство против ПМС.
Как мы уже неоднократно описывали, менструация также может сопровождаться сильной болью и спазмами внизу живота. Вам могут помочь обезболивающие, или... Да, природа тоже это предусмотрела, ведь, как показывают исследования, занятия любовью тоже могут помочь в эти болезненные дни. Как это? Оказывается, перед кульминацией удовольствия или оргазма в кровь поступает гормон окситоцин, под воздействием которого вырабатываются обезболивающие эндорфины как природный аналог морфина. У женщин во время оргазма также вырабатывается эстроген, который облегчает боль, связанную с предменструальным синдромом (ПМС). И что достойно аплодисментов - замечено, что предменструальный синдром уменьшается и потребляемые калории расходуются! Против боли с удовольствием!
Что об этом думает партнер?
Обращаясь к данным опроса MensHealth.com, становится ясно, что именно женщины - те, чьи предрассудки и чувства делают секс во время менструации табу! Да, в исследовании лишь небольшой процент мужчин признались, что не хотят заниматься любовью во время менструации, потому что это кажется грязным. Так что ты совсем не кажешься ему неестественной в свои особенные дни!
Секс - это удовольствие, но с чем стоит считаться?
Как известно, различные инфекции передаются с помощью крови, и уже по этой причине секс во время менструации может быть опасен. На что следует обратить внимание?
1. Боль и сильные воспаления
Хотя ранее мы упоминали, что секс во время менструации может быть естественным обезболивающим, на некоторых женщин он может иметь противоположный эффект и усиливать боль. При занятиях любовью матка сокращается, в результате чего кровянистые выделения быстро выходят из организма, но могут проникать и глубже - в брюшную полость или яичники. Это, в свою очередь, способствует риску возникновения таких серьезных заболеваний, как воспаление яичников. Кроме того, кровь во влагалище создает среду, которая очень нравится бактериям, и они могут быстро и легко размножаться, проникая в полость матки через раскрытую шейку матки, далее в маточные трубы и малый таз, создавая серьезную угрозу для здоровья женщины, что также может повлиять на возможность зачать ребенка в будущем.
2. Перенос воспаления партнеру
Если у женщины есть недуг, например, молочница, который легко может передаться партнеру, секс может быть опасен. Выделения, образующиеся во время менструации, могут содержать микробы, которые могут попасть в мужскую уретру и вызвать воспаление.
3. Сексуально-трансмиссивные заболевания, или СТЗ
Заразиться венерическими заболеваниями можно при любом половом контакте, если не используется презерватив. Независимо от того, происходит ли он во время менструации или нет.
Давайте просто будем осторожны!
Если вы решили заняться любовью, небольшие практические рекомендации:
* Заранее найдите полотенце темного цвета, чтобы в нужный момент подложить под себя. Или, если не мешает и чтобы занятия любовью не пришлось прерывать, заранее застелите кровать или диван влагопоглощающим и приятным для кожи материалом.
* Рядом положите влажные гигиенические салфетки. Важно не раздражать слизистую оболочку без необходимости;
* Поговорите со своим партнером об использовании латексных презервативов, поскольку они не только защитят вас, но и позволят мужчине впоследствии легче привести себя в порядок.;
* В какой позе лучше это делать? Специалисты утверждают, что "миссионерская" поза будет самой чистой, а позиция "ложки" - самой удобной.
* Важно принимать душ как до, так и после секса;
* Используйте привычную контрацепцию и во время менструации!
И наконец, что еще следует знать мужчине?
Прежде всего, если женщина разрешает вам заниматься любовью в ее особые дни, помните, что это особая услуга, которая доказывает, что ваш партнер доверяет вам на 100%. Женщины очень эмоциональны во время менструации, поэтому обязанность мужчины - безусловно, позаботиться о самочувствии женщины в этот "хрупкий" для нее момент. В эти дни говорят гормоны, поэтому если в один момент она кричит от страсти, а в следующий уже плачет - это нормально, обнимите ее, приласкайте, и все успокоится.
Защищает ли секс во время менструации от беременности?
Нет. Вы можете забеременеть во время менструации как теоретически, так и практически. И часто именно так и происходит. Например, есть женщины, у которых кровотечение продолжается более пяти дней, но сперматозоиды могут путешествовать по организму женщины до 7 дней. Если секс незащищенный, например, на седьмой день цикла, и женщина получает сперму, она может находиться в организме женщины четыре дня, но как раз по истечении этого времени уже может произойти овуляция и произойти оплодотворение. Поэтому всем женщинам рекомендуется знать свой цикл, осознавать процессы, происходящие в их организме, и вы сможете взять на себя полную ответственность за свою фертильность!
Статья написана в сотрудничестве с Libresse.