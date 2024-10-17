Можно ли? Менструация и сексуальные отношения

Если вы решили заняться любовью, небольшие практические рекомендации:

* Заранее найдите полотенце темного цвета, чтобы в нужный момент подложить под себя. Или, если не мешает и чтобы занятия любовью не пришлось прерывать, заранее застелите кровать или диван влагопоглощающим и приятным для кожи материалом.

* Рядом положите влажные гигиенические салфетки. Важно не раздражать слизистую оболочку без необходимости;

* Поговорите со своим партнером об использовании латексных презервативов, поскольку они не только защитят вас, но и позволят мужчине впоследствии легче привести себя в порядок.;

* В какой позе лучше это делать? Специалисты утверждают, что "миссионерская" поза будет самой чистой, а позиция "ложки" - самой удобной.

* Важно принимать душ как до, так и после секса;

* Используйте привычную контрацепцию и во время менструации!