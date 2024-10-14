Китай начинает военные учения вблизи Тайваня и назвал их "строгим предупреждением"

Маневры проходят в "районах к северу, югу и востоку от острова Тайвань", - говорится в заявлении пресс-службы Восточного командования китайской армии.

В последние годы Китай увеличил военные действия в округе Тайваня, отправляя в регион военные самолеты, а его корабли постоянно находятся в водах вокруг острова.

Пекин заявил в понедельник, что маневры являются "строгим предупреждением против сепаратистской деятельности сил независимости Тайваня".

Тайвань и материковый Китай управляются раздельно с тех пор, как в 1949 году на острове было укрыто националистическое правительство Китайской Республики, потерпевшее поражение в гражданской войне, и на оккупированном коммунистами материковом Китае была провозглашена Китайская Народная Республика, которая до сих пор считает Тайвань частью своей территории.

Тайвань постоянно живет в тени угрозы нападения Китая.

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