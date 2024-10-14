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Aleksandrs Ovsjaņņikovs

В Музее природы покажут тыквы и перцы

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Фото: AFI

В преддверии Хэллоуина в Музее природы пройдет выставка "Тыквы и перцы 2024".

Как указывается на сайте музея, мероприятие пройдет с 16 по 20 октября: оно посвящено завершению сезона садоводства и посетителям продемонстрируют богатый урожай с латвийских полей.
 



В экспозиции будут съедобные и декоративные тыквы, кабачки, патиссоны, арбузы, дыни, пепино и т.п., включая редкие сорта, такие как восковая тыква. Там же можно увидеть сорта как сладкого, так и острого перца. Особое внимание будет привлечено не только к эстетике красочных плодов, но и их пищевой ценности и пользе.

Во время мероприятия специалисты дадут советы по выращиванию. Там же можно приобрести семена.
 

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