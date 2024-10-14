В Музее природы покажут тыквы и перцы





В экспозиции будут съедобные и декоративные тыквы, кабачки, патиссоны, арбузы, дыни, пепино и т.п., включая редкие сорта, такие как восковая тыква. Там же можно увидеть сорта как сладкого, так и острого перца. Особое внимание будет привлечено не только к эстетике красочных плодов, но и их пищевой ценности и пользе.



Во время мероприятия специалисты дадут советы по выращиванию. Там же можно приобрести семена.

