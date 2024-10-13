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Видео В лесах Латгале вырос арбуз? Разбираем местную сенсацию

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Вот такой арбуз найден на опушке леса в Латгалии
Вот такой арбуз найден на опушке леса в Латгалии Фото: скрин-шот tiktok.com/@annaangelov

TikTok порадовал пользователей новой сенсацией - женщина из Латгале, отправившись по грибы, обнаружила на обочине дороги у леса роскошный арбуз, причем на стебле и, судя по всему, тут произрастающий. Казалось бы, невероятно. Однако арбузы в Латвии действительно весьма успешно выращивают, да и погода этим летом была вполне южная. TVNET+ выяснил, возможно ли, чтобы в наших широтах вырос "дикий" арбуз, поговорив с экспертами и автором видео.

Дело было в волости Рушонас под Прейли 8 октября. Автор видео Анна, по ее словам, отправилась по грибы, и в одном из излюбленных мест, на поляне, оставшейся после вырубки леса, ее ждала потрясающая находка.

Вот что она рассказала TVNET+: "Смотрю и своим глазам не верю. Думаю, кто-то пошутил, просто под пенек поставив этот арбуз. Он ведь не просто лежал на боку, а был как оловянный солдатик такой стойкий. У меня мурашки по коже. Потрогала ладонью, он немного пыльный, потому что рядом дорога - грунтовка. Чувствую, он такой звонкий, прямо глянцевый, весь такой яркий, красивый.

Хотела поднять его, а он как привязанный. Смотрю, а у него стебель, листья засохшие, еще два отвода. Я не представляю вообще, как он выжил. Заморозки, климат наш. Без полива, без подкормки. У меня знакомые выращивают, так у них парник, подкармливают, лелеют эти арбузы. Я сама на рынке покупаю арбузы у наших фермеров. Они не такие большие. А этот килограммов где-то на пять-шесть".

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