Россия все чаще вербует лиц с двойным гражданством Эстонии и РФ

"Эти люди сами по себе не являются проблемой. Россия создает эту проблему, находя среди этих лиц тех, кого можно завербовать. В последние годы это происходит все чаще", - цитирует ERR главу бюро Полиции безопасности Харриса Пуусеппа.

В КаПо говорят, что обладатели двойного гражданства, проживающие в РФ, представляют угрозу безопасности Эстонии, т.к. российские спецслужбы могут завербовать их для совершения преступлений.

ERR отмечает, что идея лишение таких людей гражданства уже обсуждалась, но эта мера потребует изменения Конституции.

"Это требует серьезной политической дискуссии, потому что для того, чтобы лишить кого-то гражданства, полученного по рождению, или признать кого-то гражданином, не получившим гражданство по рождению, необходимо внести изменения в Конституцию", - сказал в свою очередь руководитель отдела пограничной службы и миграционной политики Министерства внутренних дел Янек Мяги.

В спецкомиссии Рийгикогу по надзору за органами безопасности считают, что для обсуждения вопроса нужно дождаться официального предложения, а если эстонским спецслужбам не хватает ресурсов, то их необходимо выделить.