Парламентские выборы в Литве: левые во власти, антисемитизм и этническая напряженность

Сейм отреагировал процедурой импичмента, Жемайтайтис сложил депутатский мандат, прокуратура завела на него уголовное дело о разжигании ненависти и публичной поддержке международных преступлений. Судебные разбирательства идут до сих пор.

Лидер Вилия Блинкявичюте Фото: Reuters

Путин — не Россия

На этом фоне в январе 2024 года Жемайтайтис основал партию «Заря Немана», которая накануне выборов занимала то третье, то второе место в партийных рейтингах. В первом туре по многомандатным округам партия Жемайтайтиса набрала почти 15% и пришла третьей.

«Я никогда не использовал язык ненависти по отношению к каким бы то ни было людям, я не антисемит. Моя бабушка спасла трех евреев перед войной — маму и двух дочек», — говорит Жемайтайтис Би-би-си.

По его словам, обвинения в антисемитизме — работа политических оппонентов, а популярностью новая партия обязана усердному труду. «Два дня в неделю я посвящаю встречам с избирателями, я юрист по образованию», — продолжает политик.

Украинский кризис, по его словам, должны решать такие страны как «США, Великобритания, Франция, Германия, Индия и Китай», но он готов поддерживать Украину, потому что «сегодня Украина, завтра Латвия, послезавтра — Литва».