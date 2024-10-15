Почему в Словакии сейчас хотят запретить вакцины против ковида?

У власти в Словакии сейчас находятся антиваксеры

Петер Котлар, представитель входящей в правящую коалицию правоконсервативной Словацкой национальной партии, во время пандемии ковида выступал на YouTube против мер, принятых тогдашним правительством, например, против вакцинации. По мнению аналитиков, это принесло ему значительную популярность, которая позднее помогла стать депутатом парламента.

Фото: Vaclav Salek/CTK/picture alliance

Между тем призыв Котлара к запрету mRNA-вакцин поддержал и сам премьер-министр Фицо. "Вы все знаете, что лично я всегда был против вакцинации экспериментальными вакцинами против COVID", - напомнил премьер в обращении к нации, обнародованном в Facebook в минувшие выходные.

И добавил, что у него есть "много знакомых", у которых возникли серьезные проблемы со здоровьем после вакцинации от ковида. Фицо также призвал Котлара выяснить, кто именно обогатился в Словакии за счет "ненужных закупок медицинских материалов и вакцин".

Высокая смертность в Словакии во время пандемии

Словакия оказалась одной из самых пострадавших стран в мире по числу смертей, связанных с пандемией. В этом центральноевропейском государстве с пятимиллионным населением от COVID умерли более 21 000 человек. Помимо плохой и недостаточно финансируемой системы здравоохранения, этому, считают аналитики, способствовали кампании по дезинформации, недоверие к современным западным вакцинам и недооценка опасности самого ковида.

Фото: Tomas Tkacik/SOPA/ZUMA Wire/dpa/picture alliance