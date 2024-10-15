Реагируя на поддержку Украины со стороны Рютте, пропагандист Дмитрий Киселев в очередной раз изложил старую историю о том, что Россия ведет "оборонительную" войну, потому что ей угрожают "нацисты", пришедшие к власти в результате революции, устроенной в 2014 году Соединенными Штатами. которые создали Украину как проект "антироссии". Пропагандист в очередной раз упомянул о "геноциде" русскоязычных в Донбассе.

Израиль как государство, основанное на терроризме

В МИД России заявили, что "Россия решительно осуждает нападение на Ливан и призывает власти Израиля немедленно прекратить боевые действия, вывести свои войска с территории Ливана и заняться реальным поиском мирных путей решения ближневосточного конфликта". В заявлении также говорится, что "очевидно, что такой шаг военного и политического руководства Израиля после убийства нескольких лидеров "Хезболлы" приведет к дальнейшей эскалации насилия в ближневосточном регионе".

В то же время пропагандисты на прошлой неделе рассказывали, что Израиль занимается терроризмом уже с момента создания страны, и в настоящее время государство Израиль является лишь инструментом в руках англосаксов, которые таким образом решают свои проблемы на Ближнем Востоке.

Россияне в очередной раз заявили, что "Хамас" следует считать террористической организацией, и что исторически у Израиля были "лучшие" отношения с Ираном, пока не вмешались англосаксы. Это, конечно, ложь, и Иран неоднократно отрицал право Израиля на существование.

Российская риторика о происходящем на Ближнем Востоке очень путаная и противоречивая. Прежде всего, Кремль винит США в конфликте между Израилем, Ливаном и Ираном. Россияне никоим образом не выступают против Ирана, который является их близким союзником. С Израилем сложнее. С одной стороны, русские сетуют на вторжение Израиля в Ливан и его нападения на Иран, с другой стороны, Израиль открыто не осуждается. Пропагандисты выбрали беспроигрышный вариант, обвиняя во всем США.

При этом Кремль цинично сравнивает нынешнее положение Израиля с Россией, указывая на лицемерие в позиции Запада. Москва не понимает, почему Запад поддерживает право Израиля на самооборону, но осуждает Россию, когда она "защищается" от Украины.

Фото: MAF

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