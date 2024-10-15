На прошлой неделе кремлевские пропагандисты в своей привычной идеологической манере были заняты обсуждением трех главных тем - захвата украинского города Угледар, встречи нового генсека НАТО Марка Рютте с президентом Украины Владимиром Зеленским и ситуацией на Ближнем Востоке.
Видео ⟩ За занавесом: от латышских бранных слов до Угледара и Израиля
Взятие Угледара было представлено русскими как беспрецедентный триумф в этой войне, Рютте был объявлен одиноким бездетным холостяком с "русофобскими" взглядами, а в конфликт на Ближнем Востоке были обвинены англосаксы, которые используют Израиль для достижения своих целей.
Латышские бранные слова и 3 октября 1993 года
На прошлой неделе ведущий программы "60 минут" Евгений Попов вновь обратился к "вспышкам русофобии" в Балтии, на этот раз сосредоточив внимание на Латвии и Литве. По мнению пропагандистов, то, что 2 октября на литовскую железную дорогу прибыл транзитный поезд Москва-Калининград, на котором была изображена прославляющая российскую агрессию символика и провокационная надпись "Вильнюс- русский город" - это совершенно нормально, "в порядке вещей", а вот то, что поезд не пустили в Литву до того, как были убраны надписи и буква Z - это явная и однозначная "русофобия".
С другой стороны, в сюжете о Латвии было показано появившееся на одном из коммерческих телеканалов интервью доктора филологических наук и литературоведа Литы Силовой, в котором она рассказала, что молодые латыши ругаются по-русски, потому что не знают латышские бранные слова, например "jedritvai kociņ". В интерпретации Попова сюжет повернулся так, что молодые латыши охотно используют русский мат, а филологи предлагают школьникам ругаться по-латышски.
Наряду с нападками на страны Балтии одиозный рупор Кремля Владимир Соловьев сосредоточился на событиях 3 октября 1993 года, назвав их одним из самых больших позорных пятен в истории России. Речь идет о политическом конфликте между президентом России Борисом Ельциным и Верховным Советом, который контролировался коммунистами и другими консервативными силами. 3-4 октября 1993 года силы Ельцина обстреляли здание парламента, или так называемый Белый дом, где закрылись члены Верховного Совета и их сторонники. После того как силы Ельцина одержали верх, он укрепил свою власть, фактически взяв под полный контроль страну.
По мнению Соловьева, победа Ельцина стала трагедией для России, поскольку Ельцин "продал" Россию Западу. Пропагандист также заявил, что в Екатеринбурге есть музей Ельцина, который обязательно должен быть, но не в его нынешнем виде. По мнению Соловьева, нынешний музей Ельцина тенденциозно прославляет первого президента России и не раскрывает исторической правды о тех страданиях, в которые он якобы вверг Россию.
Это перекликается с тем, что говорили другие участники шоу во главе с Соловьевым, что Россия должна быть империей, потому что империя - это суть и основа России, и без империи нет России. Только в случае с Россией это не империя зла, как, например, британская, а "объединительница народов".
Важно и то, что россияне замалчивали. Например, хвалясь взятием Угледара, они совершенно не упоминали огромные потери русских и, конечно же, замалчивали казнь 16 сдавшихся в плен украинских солдат. Об этом украинский военный журналист Илья Пономаренко написал в социальной сети "Х": "Российские военные казнили 16 (!!!) украинских солдат, сдавшихся в плен. Это самый ужасающий известный случай расстрела военнопленных в этой войне. Это произошло под Покровском. Посмотрите, что сделали русские - выстроили сдавшихся украинцев и расстреляли их. Когда какой-то хитрец говорит, что украинцы должны просто сдаваться, это и есть ответ на вопрос, что будет, если Украина "просто сдастся" России, совершенно обезумевшей и больной абсолютным садизмом".
По поводу бомбардировки Харькова российскими авиабомбами на прошлой неделе, когда пострадал и жилой дом, идеологические "орки" радостно заявили, что военная инфраструктура бандеровцев в Харькове уничтожена, при этом не пострадал ни один мирный житель.
Триумф в Угледаре и Марк Рютте
Все минувшие выходные россияне хвалились взятием Угледара и показывали сцены из оккупированного города, где "освобожденные" местные жители встречают российских солдат хлебом-солью и благодарственными речами.
Пропагандисты не говорили о своих потерях, которые были огромны, но упомянули, сколько погибло "бандеровцев". В одном из сюжетов было показано, как украинский полк "Азов" поминает своих павших, и "кремлины" не постеснялись заявить, что это сатанинский ритуал, и в случае победы "укронацистов" сатанизм захватит всю Украину.
В то время как газета "Financial Times" после захвата Угледара опубликовала статью под заголовком "Украина переживает самый мрачный момент в войне", профессор разведки и международной безопасности в Королевском колледже Лондона Дэвид Джо сказал "The Moscow Times", что падение Угледара не следует рассматривать как стратегическую победу Путина. Она может стать таковой лишь в том случае, если Путин выиграет битву нарративов, убедив наблюдателей, что каждый украинский город постигнет судьба Угледара, если Украина не сдастся.
"Financial Times" также приводит высказанные российскими военными блогерами сомнения в том, что российские войска смогут быстро продвинуться вперед из Угледара, учитывая, что города дальше на север лучше укреплены, включая логистический центр Покровск, который в случае оккупации перережет пути снабжения украинских войск в регионе.
Газета отмечает, что захват Угледара указывает на цену войны для России: тысячи солдат погибли, сотни танков и бронетехники были уничтожены в обмен на небольшие территориальные приобретения.
"По данным западной разведки, Россия потеряла на востоке Украины сотни тысяч человек, в основном из-за так называемой тактики "мясорубки", которую она использует для относительно небольших территориальных завоеваний, отправляя "человеческие волны" на украинскую передовую линию без какой-либо заботе об их жизни. Но тактика сработала, российские войска уверенно продвигаются вперед и почти каждый день оккупируют небольшие населенные пункты", - пишет газета.
В то же время аналитики американского "Института изучения войны" (ISW) полагают, что российское наступление на востоке Украины, скорее всего, завершится в ближайшие месяцы или даже недели, хотя российские войска по-прежнему продолжат наступательные операции, но гораздо более медленными темпами. В ISW также считают, что взятие Угледара существенно не изменит оперативную ситуацию на этом участке фронта. Тем временем идеологи Кремля спешат сообщить, что успех России вызвал панику на Западе, который больше всего на свете хочет втянуть Украину в НАТО, чтобы начать войну против России.
Рассказывая о визите нового генсека НАТО Марка Рютте в Киев, пропагандисты радостно сообщили, что, по словам Рютте, решение разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по территории России зависит от каждого отдельного члена альянса. Такое оружие Украине поставили США, Франция, Германия и Великобритания, и, по мнению пропагандистов, лидеры этих стран "услышали" предупреждения Путина, содержащиеся в новых изменениях ядерной доктрины.
Реагируя на поддержку Украины со стороны Рютте, пропагандист Дмитрий Киселев в очередной раз изложил старую историю о том, что Россия ведет "оборонительную" войну, потому что ей угрожают "нацисты", пришедшие к власти в результате революции, устроенной в 2014 году Соединенными Штатами. которые создали Украину как проект "антироссии". Пропагандист в очередной раз упомянул о "геноциде" русскоязычных в Донбассе.
Израиль как государство, основанное на терроризме
В МИД России заявили, что "Россия решительно осуждает нападение на Ливан и призывает власти Израиля немедленно прекратить боевые действия, вывести свои войска с территории Ливана и заняться реальным поиском мирных путей решения ближневосточного конфликта". В заявлении также говорится, что "очевидно, что такой шаг военного и политического руководства Израиля после убийства нескольких лидеров "Хезболлы" приведет к дальнейшей эскалации насилия в ближневосточном регионе".
В то же время пропагандисты на прошлой неделе рассказывали, что Израиль занимается терроризмом уже с момента создания страны, и в настоящее время государство Израиль является лишь инструментом в руках англосаксов, которые таким образом решают свои проблемы на Ближнем Востоке.
Россияне в очередной раз заявили, что "Хамас" следует считать террористической организацией, и что исторически у Израиля были "лучшие" отношения с Ираном, пока не вмешались англосаксы. Это, конечно, ложь, и Иран неоднократно отрицал право Израиля на существование.
Российская риторика о происходящем на Ближнем Востоке очень путаная и противоречивая. Прежде всего, Кремль винит США в конфликте между Израилем, Ливаном и Ираном. Россияне никоим образом не выступают против Ирана, который является их близким союзником. С Израилем сложнее. С одной стороны, русские сетуют на вторжение Израиля в Ливан и его нападения на Иран, с другой стороны, Израиль открыто не осуждается. Пропагандисты выбрали беспроигрышный вариант, обвиняя во всем США.
При этом Кремль цинично сравнивает нынешнее положение Израиля с Россией, указывая на лицемерие в позиции Запада. Москва не понимает, почему Запад поддерживает право Израиля на самооборону, но осуждает Россию, когда она "защищается" от Украины.
Проект софинансируется Фондом поддержки СМИ из средств латвийского государственного бюджета. За содержание проекта "За занавесом" отвечает информационное агентство LETA. #SIF_MAF2024
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