Трагическое ДТП в Огре: женщина шла снимать в банкомате пенсию, но была сбита машиной

О том, что сестра попала под машину, Зинаида узнала только на следующий день. Женщина рано утром получила звонок из больницы с сообщением, что полученные в результате столкновения травмы были слишком тяжелыми и 71-летняя Леонтина умерла.

Она рассказала, что женщина пересекала улицы в трех-четырех метрах перед пешеходным переходом, но водитель ехал с очень большой скоростью. По ее оценкам, таким убийцам нельзя ездить по улицам.

"Здесь мог быть ребенок, здесь могла быть собака, все равно кто, его бы сбили. Но в этот раз это была моя сестра. Он лишил жизни мою единственную сестру. Я считаю, что такой человек не может безнаказанно ходить по миру. Хорошо, она не шла прямо по переходу, шла перед, но это ничего не дает. Если он ехал по этой улице с большой скоростью, здесь движение, здесь самый центр города, где нужно смотреть по сторонам, быть внимательным. Здесь в любой момент и ребенок может на улицу выскочить. Я думаю, что все, кто меня слышит и слушает, поддержат меня. Таких людей нужно наказывать".

Водитель передвигался на электромобиле Dacia. Зинаида с мужем считают, что водитель потерял бдительность на дороге из-за своего возраста. Улучшить нужно и инфраструктуру конкретной улицы.

"Еще я хотела бы сказать? что мэр Огре не привел в порядок город. Здесь не установлены знаки, с какой скоростью можно ехать. Нет никаких ограничений", - указала женщина.

Всех, кто стал очевидцев трагического ДТП или может предоставить ценную информацию о произошедшем, просят связаться с Зинаидой по телефону 29335904 или звонить в Государственную полицию по номерам 67086683 или 110.

Подробнее смотрите в сюжете передачи:

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!