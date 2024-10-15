После учений Национальных вооруженных сил в лесу Ропажского края жители обнаружили несколько десятков гильз от учебных боеприпасов, а также нестреляные патроны, сообщает Служба новостей Латвийского телевидения (LTV).
В лесу Ропажского края после учений НВС нашли шумовые боеприпасы
Предприятие Rīgas meži, в ведении которого находится эта территория, подтвердило, что здесь проходили учения, и они были согласованными.
Учения закончились неделю назад. Сотрудничество с Национальными вооруженными силами и Земессардзе всегда было позитивным, указало предприятие.
Подробнее смотрите в сюжете LTV:
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!