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В лесу Ропажского края после учений НВС нашли шумовые боеприпасы

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Лес. Иллюстративное фото
Лес. Иллюстративное фото Фото: Evija Trifanova/LETA

После учений Национальных вооруженных сил в лесу Ропажского края жители обнаружили несколько десятков гильз от учебных боеприпасов, а также нестреляные патроны, сообщает Служба новостей Латвийского телевидения (LTV).

Предприятие Rīgas meži, в ведении которого находится эта территория, подтвердило, что здесь проходили учения, и они были согласованными.

Учения закончились неделю назад. Сотрудничество с Национальными вооруженными силами и Земессардзе всегда было позитивным, указало предприятие.

Подробнее смотрите в сюжете LTV:

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