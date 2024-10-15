В лесу Ропажского края после учений НВС нашли шумовые боеприпасы

Предприятие Rīgas meži, в ведении которого находится эта территория, подтвердило, что здесь проходили учения, и они были согласованными.

Учения закончились неделю назад. Сотрудничество с Национальными вооруженными силами и Земессардзе всегда было позитивным, указало предприятие.

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