Не хочет и не может. Почему Россия не вступилась за Иран после нападения Израиля

Россия и Иран были союзниками в Сирии, но и там было не все гладко. В Иране считали, что Россия передает Израилю данные об иранских объектах, которые впоследствии бомбил Израиль. Иран и Россия по-разному относились к роли Турции, кроме того, у каждой из стран были собственные экономические интересы в Сирии. После падения режима Асада обе стороны попытались обвинить в этом друг друга.

У Ирана и России трения были не только в Сирии, но и на Кавказе и в Центральной Азии, где каждый стремится к усилению своего влияния, напоминает Фабрис Баланш. Иран тесно связан с Арменией, отношения с которой у России в последние годы складываются не так гладко. Помимо общих интересов, у России и Ирана разные цели и в Центральной Азии.

«Противостояние между Ираном и Россией за последние 10 лет утихло, поскольку они были партнерами в Сирии, но теперь конкуренция между Ираном и Россией в Центральной Азии и на Кавказе возвращается», — считает Фабрис Баланш.

Военное сотрудничество между Тегераном и Москвой активизировалось с началом войны в Украине. Иран поставлял в Россию дроны Shahed 131/136, которыми российские военные обстреливали Украину.

Но в последние годы Россия нарастила собственное производство этих дронов под местным названием «Герань-2» и уже не так зависит от иранских поставок как прежде.