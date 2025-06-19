Не хочет и не может. Почему Россия не вступилась за Иран после нападения Израиля

Новая война на Ближнем Востоке способна перекроить карту самого нестабильного региона в мире, где Россия традиционно считалась одним из важных игроков. Ее позиции и так ослабли после бегства Башара Асада из Сирии и в связи с приоритетной для Кремля войной против Украины. Теперь же Москва рискует пропустить еще один удар по репутации, если война Израиля с Ираном закончится дестабилизацией или развалом страны, которую Владимир Путин всего полгода назад объявил "стратегическим партнером".
Конца войне не видно, и есть опасность, что в нее вступят США, что превратит локальный конфликт в международный с участием сильнейшей армии мира. Россия же пока ограничивается дипломатией и не спешит оказывать военную помощь своему союзнику и соседу по Каспийскому морю. Почему?
Во-первых, потому что не хочет, а во-вторых, потому что не может, говорят эксперты.
Россия напрямую вступала в ближневосточный конфликт лишь однажды — в Сирии. В остальном она всегда ставила на дипломатию и нейтралитет, что с высокой долей вероятности сделает и сейчас. Кремль всегда претендовал на роль посредника и утверждал, что Россия — единственная держава, с которой готовы говорить все враждующие силы в регионе.
Однако репутация России как надежного партнера под вопросом.
«Полгода назад Россия не пришла на помощь ослабленному режиму Башара Асада в Сирии, — сказал Би-би-си Фабрис Баланш, эксперт по Ближнему Востоку из Вашингтонского института. — Точно так же сейчас она не видит смысла помогать ослабленному Ирану».
«А кроме того, России ни к чему появление новой ядерной державы», — говорит он.
Кремль не спешит портить отношения с монархиями Персидского залива и разрывать связи с Израилем. Он уже оценивает риски падения иранского режима и задумывается о том, как выстраивать отношения с новыми властями в случае свержения аятолл.
Роль наблюдателя пока подходит Путину как нельзя лучше. От войны растут цены на нефть — главный экспортный товар России. А конфликт в горячей точке с ядерными реакторами отвлекает внимание мирового сообщества и журналистов от российской агрессии против Украины, говорит Ханна Нотте, эксперт Центра исследований нераспространения имени Джеймса Мартина.
«Путин хочет представить себя американцам в качестве помощника, собеседника по всем вопросам в мировых делах, говорить о чем угодно, кроме Украины», — сказала она Би-би-си.
Трамп от услуг Путина пока отказывается.
«Он предлагал выступить посредником. Я ему сказал: „Сделай одолжение, разберись со своими делами. Давай сначала разберись с Россией, окей? А потом уже можешь переживать об этом"», — сказал Трамп в среду.
У России мало рычагов влияния
При этом России есть что терять: потеря Ирана станет для нее крупным проигрышем в регионе, а ее позиции на Ближнем Востоке еще более ослабнут.
Но пока война продолжается, сохраняется и пространство для маневра: если посредническое предложение Кремля будет принято, Путин сможет показать себя миротворцем, несмотря на войну в Украине.
«Если ей дадут роль посредника, то это, наоборот, повысит роль России как великой державы, которая помогает решать конфликты, и это отведет внимание от Украины», — говорит Анна Борщевская, старшая научная сотрудница Вашингтонского института ближневосточной политики.
Но о мире пока не заикаются ни Израиль, ни Иран, для которых новый виток противостояния равносилен битве за выживание. Насколько реалистичен такой сценарий, при том что европейские страны уже дали понять, что они не хотят, чтобы за стол переговоров пригласили президента страны-агрессора, еще предстоит выяснить.
У России почти нет возможностей на это повлиять, соглашается Ханна Нотте. Москва и дальше будет громко призывать к переговорам и дипломатическому решению конфликта, но не от России будет зависеть то, как он завершится.
«Россия на самом деле не является фактором, который определит, как скоро, когда и при каких обстоятельствах закончится противостояние между Ираном и Израилем», — говорит эксперт.
Козыри сейчас в руках у Дональда Трампа. Израиль хочет от президента США, чтобы тот напрямую помог ему бороться с Ираном, а Россия предлагает свои посреднические услуги.
Москва надеется таким образом поправить собственное положение на ближневосточной арене, подпорченное после потери союзника в лице Сирии — после свержения Башара Асада.
Подписывайтесь на наши соцсети и рассылку
Иран в одиночестве
Израиль бомбит Иран и почти не скрывает истинную цель операции — добиться смены клерикального режима Исламской Республики. У Ирана и прежде было не так много союзников в регионе и мире, но сейчас Иран фактически остался в одиночестве.
Некогда могущественная иранская «Ось сопротивления» обескровлена после фактического разгрома ливанской «Хезболлы», свержения Башара Асада в Сирии и борьбы с палестинской ХАМАС. США пока прямо не участвуют в ударах Израиля по Ирану, но и не делают ничего, чтобы остановить новый виток насилия.
Россия — один из главных союзников Ирана — одной из первых осудила Израиль и заявила о необходимости деэскалации и немедленного прекращения огня. Турция и Китай, также поддерживающие отношения с Ираном, поступили так же.
Но за громкими заявлениями ничего не последовало.
"Россия не стала оказывать военную помощь Ирану. Но этого никто и не ожидал. Россия и Иран в январе подписали договор о всеобъемлющем сотрудничестве. Но там сразу было оговорено, что речь не идет о военной помощи в случае войны. В прошлом году, когда Израиль атаковал Иран в первый раз, Россия не передала Ирану более совершенные системы ПВО, как на это рассчитывали в Иране», — комментирует в разговоре с Би-би-си Ханна Нотте, директор Евразийской программы нераспространения в Центре исследований нераспространения.
Россия действительно могла передать Ирану средства противовоздушной обороны, например, комплексы ближнего радиуса действия «Панцирь С1» для защиты более дальних систем ПВО или других объектов от ударов израильских ракет.
Кроме того, Россия могла бы продать Ирану партию истребителей Су-35, ранее собранных для продажи Египту в рамках сорвавшейся сделки. Иран высказывал интерес в получении этих самолетов.
«Этого сделано не было. Возможно, потому что Россия была не способна — или не хотела. Или и то, и другое», — говорит Нотте. Россия могла бы поставить вооружение сейчас, но уже поздно, констатируют эксперты, Израиль уже заявил, что контролирует воздушное пространство Ирана.
Путин 18 июня на встрече с руководителями иностранных агентств уверял, что Иран в эти последние дни и не просил Россию о помощи. Что касается систем ПВО, то, по словам Путина, Россия "предлагала иранским друзьям работать в области системы ПВО, но большого интереса партнеры не проявили".
У России связаны руки войной в Украине, и для Путина это приоритет, соглашается с Нотте эксперт Фабрис Баланш из Вашингтонского института политики Ближнего Востока.
«Мы не знаем, о чем Путин и Трамп говорили про Украину. Не исключено, что была некая договоренность — Россия сохраняет нейтралитет в Иране, за это получая некие уступки в Украине. Именно это интересует Путина», — предполагает эксперт.
Российские власти, очевидно, понимают, что Израиль в войне с Ираном одерживает верх, и не хотят ставить на слабое звено, комментирует Ханна Нотте.
«Кто сильнее — тот и прав», — написала на днях российская пропагандистка Маргарита Симоньян в X.
«Это отражает настроения в России, — считает Ханна Нотте. — Путин больше любит победителей, а не проигравших».
Россия и Иран — союзники и конкуренты
Россия называет себя союзником Ирана. Но на деле уровень недоверия между странами традиционно был высоким и уходит корнями в прошлое, когда две страны воевали друг с другом.
Их объединяла антизападная риторика и попытка выстроить блок стран так называемого Глобального Юга в противовес Западу. Но и разногласий было немало.
Россия и Иран были союзниками в Сирии, но и там было не все гладко. В Иране считали, что Россия передает Израилю данные об иранских объектах, которые впоследствии бомбил Израиль. Иран и Россия по-разному относились к роли Турции, кроме того, у каждой из стран были собственные экономические интересы в Сирии. После падения режима Асада обе стороны попытались обвинить в этом друг друга.
У Ирана и России трения были не только в Сирии, но и на Кавказе и в Центральной Азии, где каждый стремится к усилению своего влияния, напоминает Фабрис Баланш. Иран тесно связан с Арменией, отношения с которой у России в последние годы складываются не так гладко. Помимо общих интересов, у России и Ирана разные цели и в Центральной Азии.
«Противостояние между Ираном и Россией за последние 10 лет утихло, поскольку они были партнерами в Сирии, но теперь конкуренция между Ираном и Россией в Центральной Азии и на Кавказе возвращается», — считает Фабрис Баланш.
Военное сотрудничество между Тегераном и Москвой активизировалось с началом войны в Украине. Иран поставлял в Россию дроны Shahed 131/136, которыми российские военные обстреливали Украину.
Но в последние годы Россия нарастила собственное производство этих дронов под местным названием «Герань-2» и уже не так зависит от иранских поставок как прежде.
«В Исламской Республике всегда было недоверие к России, это касается и военной сферы, поскольку Москва в обмен на беспилотники-шахеды не предоставила Тегерану военную технику, космическую технику и, в конце концов, ядерные технологии, на которые в Тегеране рассчитывали. В иранской прессе можно часто встретить недовольство тем, что Россия не поставляет свои вооружения даже по уже подписанным контрактам», — говорит востоковед Руслан Сулейманов.
Россия — ненадежный партнер
Позиции России на Ближнем Востоке ослабли после потери Сирии. Если Израиль добьется своей цели и иранский режим рухнет, Россия потеряет еще одного союзника и возможность влиять на регион.
«Позиции России на Ближнем Востоке серьезно пошатнулись после падения Башара Асада. Многие теперь видят, что Россия не очень надежный защитник. И русские не в последнюю очередь обвиняют в этом иранцев», — говорит Фабрис Баланш.
Но, как предполагает Ханна Нотте, Россия в таком случае будет действовать, как действовала и прежде — пытаться из любой неблагоприятной ситуации выжать максимум возможностей для себя.
Даже после потери сирийского союзника Россия пока не ушла полностью из Сирии, в отличие от Ирана. Такой же расчет у Москвы может быть и в случае с Ираном.
Кроме того, Россия продолжает выстраивать отношения со странами Персидского залива, которые особенно помогли ей после введения западных санкций из-за войны в Украине. Они тоже не с восторгом смотрят на перспективу появления ядерного оружия у Ирана, хотя и не хотели бы и большой войны.