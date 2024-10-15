Перенос на 8.12 Переехавший в Латвию Шура Би-2 даст концерт с общением в Риге

Как писал RUS TVNET, 20 сентября Шура Би-2 снимал в Старой Риге клип на песню "Где ты был?" - спросила птица" для проекта "Нечетный воин Шесть", который появится в начале этой зимы.

"Я переехал в Ригу 10 дней назад и живу вот здесь, за углом. Я подумал - почему бы не снять клип здесь? Это хорошая идея! Мы снимали в Домском соборе и на площади", - сказал музыкант в интервью TVNET+.

"В Москву мне нельзя, а дом у меня в Сан-Диего. Это слишком далеко!" - объяснил Шура, отвечая на вопрос о выборе Риги в качестве нового дома.

Кроме того, сейчас у группы "Би-2" начинается европейский тур. Он продлится до конца года: "Поэтому летать по 8 часов из Сан-Диего в Европу очень долго. И jet lag - это просто ужас!".

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