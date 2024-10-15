Шура Би-2, один из бессменных лидеров легендарной рок-группы "Би-2", 8 декабря представит в ночном клубе First концертное шоу Rock'n'Talk, в ходе которого не только исполнит хиты группы, но также поделится ироничными историями, сообщили RUS TVNET организаторы вечера STAGE 99.
Перенос на 8.12 ⟩ Переехавший в Латвию Шура Би-2 даст концерт с общением в Риге
Изначально концерт должен был пройти 7 декабря, но из-за небольшой форс-мажорной ситуации в расписании команды он переносится на один день.
"Мы извиняемся за доставленные неудобства и ждем вас на новом шоу!" - говорится в сообщении коллектива.
Видео: Обращение Шуры Би-2 в связи с переносом мероприятия
Между хитами "Би-2" и песнями сайд-проекта "Нечетный воин" музыкант расскажет, как некоторые знаменитые композиции рождались случайно, идеи приходили в неподходящий момент, а ошибки приводили к открытиям, сообщают организаторы мероприятия.
"Без пафоса, с юмором и долей абсурда: истории и рассуждения о музыке, жизни, искусстве и о том, какой во всем этом смысл".
Видео: Шура Би-2 приглашает на свое новое шоу
Музыкальные и вокальные партии Шуры (наст. имя - Александр Уман) поддержат латвийские музыканты - на барабанах, басу, контрабасе, гитаре, клавишных и саксофоне. К сторителлингу присоединится известная латвийская радиоведущая Наталья Олесик, которая дружит с "Би-2" уже более 20 лет.
Видео: Шура Би-2 о Риге
Она знает, что "за любой песней всегда скрывается хорошая история", и у нее скопилось немало таких историй - от драмы до комедии, которые еще никто не слышал. Зрителей также ждет живое общение.
Как писал RUS TVNET, 20 сентября Шура Би-2 снимал в Старой Риге клип на песню "Где ты был?" - спросила птица" для проекта "Нечетный воин Шесть", который появится в начале этой зимы.
"Я переехал в Ригу 10 дней назад и живу вот здесь, за углом. Я подумал - почему бы не снять клип здесь? Это хорошая идея! Мы снимали в Домском соборе и на площади", - сказал музыкант в интервью TVNET+.
"В Москву мне нельзя, а дом у меня в Сан-Диего. Это слишком далеко!" - объяснил Шура, отвечая на вопрос о выборе Риги в качестве нового дома.
Кроме того, сейчас у группы "Би-2" начинается европейский тур. Он продлится до конца года: "Поэтому летать по 8 часов из Сан-Диего в Европу очень долго. И jet lag - это просто ужас!".
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