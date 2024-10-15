Видео В Курземе мужчина изнасиловал собаку. Жители недовольны мягким приговором

Однако жители, знающие об этом событии и последующем приговоре, убеждены, что суд был слишком гуманным. По их мнению, наказание должно быть более суровым.

По словам судьи, после недавних поправок к Уголовному закону можно будет выносить более суровый приговор. Теперь такое преступление будет классифицироваться как тяжкое. Но максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы все равно может быть назначено не во всех случаях.

Судья пояснил, что наказание установлено в действующей редакции Уголовного закона. Кроме того, для применения более сурового наказания преступление должно быть совершено в общественном месте или в присутствии несовершеннолетнего, а суд должен установить ряд обстоятельств, отягчающих вину лица.

Защитница прав животных Данута Приеде также отмечает, что тяжесть наказания действительно неадекватно преступлению, но в то же время это не является определяющим фактором. Важно, чтобы люди поняли, что наказание призвано сделать человека лучше.

По ее мнению, после отбытия тюремного срока такой преступник должен был пройти длительный испытательный срок и пробацию. Разорвать цепь насилия - единственное решение, которое не позволит злоумышленнику совершить новое преступление после шести месяцев проведенных в тюрьме.

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